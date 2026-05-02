ياسمين الخطيب: تالت الدوري ومرزوعين 3 من بيراميدز..وليهم عين يحفلوا
التذكرة الوهمية فخ العصابة الدولية.. كيف سقط محترفو سرقة الحسابات؟
عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: ترامب موهوم وخسر الحرب أمام إيران
آخر سعر للذهب عيار 21 في الصاغة اليوم السبت 2-5-2026
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء اليوم
فضل الصلاة على النبي.. أسرار البركة وتفريج الهموم وزيادة الرزق في حياتك
أطباء يحذرون.. 5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر
أنا مدمنة.. تفاصيل جديدة في واقعة طفلة العمرانية والقبض على الأم
وليد الفراج : الأهلي في أقل نسخة توهجا يهزم المتصدر بثلاثية
عمرو أديب بعد فوز الأهلي : يا رب نجيني من شماتة 60 مليون مصري
إيهاب الكومي: قمة الأهلي والزمالك أثبتت عظمة جماهير الكرة المصرية
إلهام أبو الفتح
ديني

دعاء التوبة بعد صلاة الفجر.. كلمات لمغفرة الذنوب وطاعة الله

أحمد سعيد

من أعظم ما يبدأ به المسلم يومه الجديد دعاء التوبة بعد صلاة الفجر، حيث إن بركة الوقت وقرب العبد من ربه تكون بعد صلاة الفجر وبداية يوم جديد في السعي، ففي هذا الوقت المبارك تتنزل الرحمات وتفتح أبواب السماء، ويكون الدعاء أقرب للإجابة، لذا يبحث كثيرون عن أفضل دعاء للتوبة والاستغفار بعد الفجر، لما له من أثر كبير في مغفرة الذنوب، وتطهير القلب، وجلب الطمأنينة والسكينة، وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية للتوبة.

دعاء التوبة بعد صلاة الفجر

التوبة الصادقة مفتاح لكل خير، وبداية حقيقية لحياة مليئة بالإيمان والرضا ومن أفضل دعاء التوبة بعد صلاة الفجر أن يقول المؤمن وهو يدعو ربه:

اللهم إني أستغفرك من كل ذنبٍ تبتُ إليك منه ثم عدتُ فيه، وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ثم لم أوفِ لك به، وأستغفرك من كل عملٍ أردتُ به وجهك فخالطه ما ليس لك.

اللهم إني أستغفرك عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، دِقَّها وجِلَّها، أولها وآخرها، سرَّها وعلانيتها.

اللهم تب عليَّ توبةً نصوحًا تمحو بها ذنوبي، وتشرح بها صدري، وتُبدل بها سيئاتي حسنات.

اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واغسل قلبي من الخطايا كما يُغسل الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم ارزقني صدق التوبة، وحُسن الإنابة، وثباتًا على طاعتك حتى ألقاك وأنت راضٍ عني.

دعاء التوبة بعد الصلاة لمغفرة الذنوب كلها

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار وأكثر من دعاء يغفر الذنوب والتي يمكن للمؤمن منا أن يتخذها كأحد صيغ دعاء التوبة بعد صلاة الفجر من الذنب المتكرر ولعل منها :

  • لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ. 
  • لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ، له النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ له الدِّينَ ولو كَرِهَ الكَافِرُونَ. 
  • قال مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ).

دعاء التوبة من المعاصي

يبحث عدد كبير من الناس عن دعاء التوبة بعد صلاة الفجر لطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى ومن أفضل أدعية التوبة أن يقول المؤمن:

  • اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء.
  • اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ويستحب أيضا في دعاء التوبة والرجوع إلى الله أن يقول اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ.
  • اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 
  • اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك. وابسط علي طولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه.
  • أستغفرك من كلّ سنّةٍ من سنن سيّد المرسلين وخاتم النبيين سيّدنا محمّد صلّ الله عليه وسلّم تركتها غفلةً أو سهوًا أو نسيانًا أو تهاونًا وجهلًا أو قلّة مبالاة بها. 
  • استغفر الله وأتوب إلى الله ممّا يكره الله قولًا وفعلًا وباطنًا وظاهرًا، اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين.
  • اللهم اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ.
  • اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، واعترف بذنبي، فارحمني واغفر لي يا رب العالمين، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من شر ما صنعت. وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
  • سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني.
  • ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
  • ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أن الله لا يخلف الميعاد، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وأني من المسلمين.

آداب الدعاء بعد الصلاة

  1. البدء بحمد الله والثناء عليه
  2. الصلاة على النبي
  3. تقديم طلبات الآخرة من العفو والعافية وحسن الخاتمة ورضا الله قبل طلب أمور الدنيا
  4. إظهار الافتقار والاضطرار والبكاء بين يدي الله
  5. أن يكون الدعاء مع التسليم التام لمراد الله سبحانه وتعالى
  6. ألا يتشبث العبد بتحقيق أمر بعينه لأن الله أعلم بمصلحة عباده
  7. تحري أوقات استجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل
الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

مصرية في الصين تستغيث .. أنا مخطوفة وحياتي في خطر وأُجبرت على أدوية نفسية أفقدتني الوعي

شادي زلطة

حقيقة تعديل نظام البكالوريا المصرية| التعليم تنفي والمتحدث الرسمي: "احذروا الشائعات"

الخميرة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الخميرة بانتظام؟

طاجن الكوارع بالحمص

لغدا يوم الجمعة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص

دينا الشربيني

مبلغ خرافي باليورو.. فستان دينا الشربيني القصير يتصدر التريند

بالصور

أطباء يحذرون.. 5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر

5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر
5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر
5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر

تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر على صحة الإنسان؟.. اعرف الحقيقة

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة
بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة
بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

طريقة عمل الخشاف.. مشروب طبيعي بطعم غني وفوائد صحية متعددة

الخشاف
الخشاف
الخشاف

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد