دعاء التوبة بعد صلاة الفجر.. كلمات لمغفرة الذنوب وطاعة الله

من أعظم ما يبدأ به المسلم يومه الجديد دعاء التوبة بعد صلاة الفجر، حيث إن بركة الوقت وقرب العبد من ربه تكون بعد صلاة الفجر وبداية يوم جديد في السعي، ففي هذا الوقت المبارك تتنزل الرحمات وتفتح أبواب السماء، ويكون الدعاء أقرب للإجابة، لذا يبحث كثيرون عن أفضل دعاء للتوبة والاستغفار بعد الفجر، لما له من أثر كبير في مغفرة الذنوب، وتطهير القلب، وجلب الطمأنينة والسكينة، وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية للتوبة.

دعاء التوبة بعد صلاة الفجر

التوبة الصادقة مفتاح لكل خير، وبداية حقيقية لحياة مليئة بالإيمان والرضا ومن أفضل دعاء التوبة بعد صلاة الفجر أن يقول المؤمن وهو يدعو ربه:

اللهم إني أستغفرك من كل ذنبٍ تبتُ إليك منه ثم عدتُ فيه، وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ثم لم أوفِ لك به، وأستغفرك من كل عملٍ أردتُ به وجهك فخالطه ما ليس لك.

اللهم إني أستغفرك عدد خلقك، ورضا نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك.

اللهم اغفر لي ذنوبي كلها، دِقَّها وجِلَّها، أولها وآخرها، سرَّها وعلانيتها.

اللهم تب عليَّ توبةً نصوحًا تمحو بها ذنوبي، وتشرح بها صدري، وتُبدل بها سيئاتي حسنات.

اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واغسل قلبي من الخطايا كما يُغسل الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم ارزقني صدق التوبة، وحُسن الإنابة، وثباتًا على طاعتك حتى ألقاك وأنت راضٍ عني.

دعاء التوبة بعد الصلاة لمغفرة الذنوب كلها

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار وأكثر من دعاء يغفر الذنوب والتي يمكن للمؤمن منا أن يتخذها كأحد صيغ دعاء التوبة بعد صلاة الفجر من الذنب المتكرر ولعل منها :

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إلَّا إيَّاهُ، له النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ له الدِّينَ ولو كَرِهَ الكَافِرُونَ.

قال مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ).

دعاء التوبة من المعاصي

يبحث عدد كبير من الناس عن دعاء التوبة بعد صلاة الفجر لطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى ومن أفضل أدعية التوبة أن يقول المؤمن:

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء.

اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ويستحب أيضا في دعاء التوبة والرجوع إلى الله أن يقول اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ.

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم صل على محمد وآله، وشفع في خطاياي كرمك وعد على سيئاتي بعفوك، ولا تجزني جزائي من عقوبتك. وابسط علي طولك وجللني بسترك وافعل بي فعل عزيز تضرع إليه عبد ذليل فرحمه، أو غني تعرض له عبد فقير فنعشه.

أستغفرك من كلّ سنّةٍ من سنن سيّد المرسلين وخاتم النبيين سيّدنا محمّد صلّ الله عليه وسلّم تركتها غفلةً أو سهوًا أو نسيانًا أو تهاونًا وجهلًا أو قلّة مبالاة بها.

استغفر الله وأتوب إلى الله ممّا يكره الله قولًا وفعلًا وباطنًا وظاهرًا، اللهمّ صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه الطيّبين الطّاهرين.

اللهم اهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ.

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، واعترف بذنبي، فارحمني واغفر لي يا رب العالمين، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.. أعوذ بك من شر ما صنعت. وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي.. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم، يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أن الله لا يخلف الميعاد، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وأني من المسلمين.

آداب الدعاء بعد الصلاة