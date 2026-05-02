إيهاب الكومي: قمة الأهلي والزمالك أثبتت عظمة جماهير الكرة المصرية

أشاد الإعلامي إيهاب الكومي بجماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خلال مباراة القمة رقم 132 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الأجواء الجماهيرية عكست قيمة ومكانة الديربي المصري.



وقال إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: إن جماهير الأهلي التي ساندت لاعبيها، خاصة في ظل تراجع بعض النتائج خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري كان حاضرًا بقوة من الجانبين.



وتطرق الكومي إلى موقف المنافسة في الدوري، مشيرًا إلى أن الأهلي أعاد إحياء سباق البطولة بعد الفوز في القمة، معتبرًا أن مباريات القمة تمثل دائمًا نقطة تحول للفريق الأحمر، قائلًا إن “علاج الأهلي يكون بالفوز على الزمالك”، في إشارة إلى أهمية الديربي بالنسبة لمسيرة الفريق في المنافسة على اللقب.

