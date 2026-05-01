حقيقة تعديل نظام البكالوريا المصرية| التعليم تنفي والمتحدث الرسمي: "احذروا الشائعات"

حالة من الجدل أثيرت على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول أنباء عن تعديل نظام البكالوريا قريبا ، لتصبح اللغتان العربية والإنجليزية إجباري فى الصفين الثانى والثالث الثانوي ، واللغة الثانية إجباري على المسار الأدبي فقط ، ومادة الفيزياء مادة إجبارية على المسار الطبي والهندسي ، مع إلغاء مادة التاريخ على المسار الطبي والهندسي



وزعمت الأنباء المتداولة أيضا أنه بالنسبة لخريجي البكالوريا ، فالالتحاق بكليات التجارة والمعاهد التجارية سيرتبط بمسار التجارة والأعمال فقط ، والكليات الأدبية والتخصصات الأدبية كعلم النفس والاجتماع والتاريخ والجغرافيا واللغات الأجنبية الثانية كالفرنسية والألمانية سيتم قصرها على المسار الأدبى فقط.

أول رد من التعليم

من جانبه نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد كل هذه الأنباء المتداولة بشأن تعديل نظام البكالوريا قريبا

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : أنه لا صحة نهائياً لـ تعديل نظام البكالوريا قريبا ، لتصبح اللغتان العربية والإنجليزية إجباري فى الصفين الثانى والثالث الثانوي ، واللغة الثانية إجبارى على المسار الأدبى فقط ، ومادة الفيزياء مادة إجبارية على المسار الطبي والهندسي ، مع إلغاء مادة التاريخ على المسار الطبي والهندسي

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم من الطلاب وأولياء الأمور من الإنسياق وراء الأنباء غير الرسمية التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي لإثارة الجدل ، مشددا على ضرورة التركيز فقط مع البيانات الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم للحصول على أحدث قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أولاً بأول .

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النظام السابق لـ الثانوية العامة كان يعتمد على 32 مادة دراسية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الطالب، خاصة عند مقارنته بالأنظمة الدولية؛ مثل نظام IG الذي يتراوح عدد مواده بين 8 إلى 9 مواد، ونظام IP الذي يعتمد على 6 مواد فقط خلال عامين، وكذلك نظام النيل الذي يضم 7 مواد على مدار 3 سنوات.

وأشار إلى أن هذه المقارنات كانت دافعًا أساسيًا لإعادة هيكلة النظام، حيث يتيح نظام شهادة البكالوريا المصرية فرصا امتحانية متعددة وعدد مواد أقل ومسارات متنوعة، مما يقلل من الضغط النفسي على الطلاب ويعزز من العدالة وتكافؤ الفرص، ويقيس قدرات الطالب بشكل أكثر شمولية واستمرارية.

مواد البكالوريا المصرية

الصف الاول الثانوي : يدرس الطالب مواد اساسية هي التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الاجنبية الاولى …. بالاضافة الى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الاجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب.

الصف الثاني الثانوي : يدرس الطالب 4 مواد فقط ، منها 3 مواد اساسية عامة وهي اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادة من المواد التخصصية المتاحة في الشعبة التي يتخصص فيها الطالب كالتالي :

شعبة الطب وعلوم الحياة : الرياضيات أو الفيزياء

شعبة الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة

شعبة الاعمال : المحاسبة أو إدارة الأعمال

شعبة الاداب والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية

للطالب محاولتين لدخول الامتحان ، يدخل الدور الاول يمتحن في الاربع مواد ، ثم يحق له دخول الدور الثاني حتى لو ناجح بالدرجة الفعلية لتحسين درجاته ومجموعه ، وسيتم حساب الدرجة الاعلى

ولكن دخول الامتحان في المرة الثانية سيكون بمقابل مادي 500 جنيه ، لانها ستكلف الوزارة لجان و ورق و ملاحظين وتصحيح وبالتالي على الطالب ان يساهم في هذه التكلفة

الطالب يمكنه ان يحسن بمحاولتين مرة اخرى ولكن بعد انتهاء الصف الثالث الثانوي لتكون اجمالي المحاولات 4

الصف الثالث الثانوي : يدرس الطالب 3 مواد ، منها مادة عامة في جميع التخصصات هي التربية الدينية فقط كمادة اساسية تضاف للمجموع ، بالإضافة إلى مادتين تخصص في الشعبة التي اختارها الطالب كالتالي :

الطب وعلوم الحياة : الاحياء مستوى رفيع والكيمياء مستوى رفيع

الهندسة وعلوم الحاسب : الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع

شعبة الأعمال : الاقتصاد مستوى رفيع و الرياضيات مستوى رفيع

شعبة الآداب والفنون: الجغرافيا مستوى رفيع والاحصاء