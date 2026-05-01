الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: محونا جيش إيران ودمرنا بنيتها.. وعودتها تتطلب 20 عاما

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سلسلة مواقف جديدة تتعلق بالملف الإيراني، تضمنت إشارات إلى استمرار الاتصالات غير المباشرة مع طهران، إلى جانب تشكيك في فرص التوصل إلى اتفاق نهائي في المرحلة الحالية.

وبحسب ما أوردته الشبكة، قال ترامب إن المفاوضات مع إيران ما زالت قائمة عبر قنوات متعددة، من بينها اتصالات هاتفية، لكنه أبدى عدم رضاه عن المقترحات الإيرانية الأخيرة، مشيرًا إلى أن بلاده “لن تقبل إلا باتفاق جيد وشامل”.

وأضاف ترامب الذي أبدى تشكيكًا في وحدة القرار داخل القيادة الإيرانية، أن هناك انقسامات داخلية تؤثر على قدرة طهران على تقديم مقترحات واضحة ومتسقة، وهو ما يعرقل التوصل إلى تفاهم نهائي.

وفي لهجة تصعيدية، تحدث ترامب عن الوضع العسكري الإيراني، مدعيًا أن قدرات الجيش الإيراني تعرضت لتراجع كبير، كما أشار إلى أن عملية إعادة بناء القدرات الإيرانية قد تستغرق سنوات طويلة في حال استمرار التوترات.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات المرتبطة بالممرات البحرية الاستراتيجية، بما في ذلك مضيق هرمز، في ظل التصعيد الإقليمي، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات المحتملة.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى اتصالات أجراها مع مسؤولين عراقيين، معربًا عن دعمه للحكومة العراقية الجديدة، كما أكد استمرار التواصل مع الكونغرس الأمريكي بشأن التطورات المرتبطة بالملف الإيراني.

كما تضمنت التصريحات إشارات إلى باكستان، حيث قال ترامب إن العلاقات مع إسلام آباد “تتسم بالتعاون المستمر”، في إطار التنسيق الإقليمي حول عدد من الملفات الأمنية.

وتأتي ذلك في وقت يشهد فيه الملف الإيراني حالة من التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، وسط تحركات دبلوماسية وعسكرية متزامنة في عدة ساحات إقليمية.

