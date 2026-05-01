الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: طهران وضعت شروطًا غير مقبولة.. والأكراد لم يوصلوا أسلحتنا للمتظاهرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران قدّمت خلال اتصالات أو مسارات تفاوضية مزعومة طلبات لا يمكن الموافقة عليها”، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الشروط أو سياق المفاوضات التي أشار إليها.

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية، أن بعض هذه المطالب الإيرانية تتجاوز ما تعتبره الإدارة الأمريكية “حدودًا قابلة للنقاش”، في إشارة إلى استمرار الخلافات العميقة بين واشنطن وطهران حول ملفات الأمن الإقليمي والعقوبات والبرنامج النووي.

في سياق متصل، وجّه ترامب انتقادات لجهات كردية، مشيرًا إلى أن “الأكراد لم يوصلوا الأسلحة التي أُرسلت لدعم المتظاهرين الإيرانيين”، على حد تعبيره، دون تقديم توضيحات إضافية حول طبيعة هذه الشحنات أو الجهة التي يُزعم أنها كانت مسئولة عن نقلها.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الكردية أو من أطراف مستقلة لتأكيد أو نفي هذه المزاعم، كما لم تُنشر معلومات موثقة من جهات رسمية أمريكية حول وجود برنامج من هذا النوع لتسليح متظاهرين داخل إيران.

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر بين واشنطن وطهران، إضافة إلى تعقيدات إقليمية تشمل ملفات النفوذ العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، حيث تتداخل فيها أطراف محلية ودولية متعددة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

إنجاز طبي جديد بمستشفى أشمون العام .. تفاصيل مهمة

عمر الساعي لاعب المصري

بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا.. 3 أيام راحة سلبية للاعبي المصري

قطع مياه الشرب

لمدة يومين.. قطع المياه عن مناطق وقرى بسيدي سالم في كفر الشيخ

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

القلاية الهوائية

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد