ختام دورة الذكاء الاصطناعي لإعداد كوادر الصف الثاني بديوان البحر الأحمر

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المتكامل عن دورتين “ الذكاء الاصطناعي ”ودورة “إعداد كوادر الصف الثاني” لتأهيل القيادات الواعدة بالبحر الأحمر ، والذي تم تنفيذه بديوان عام المحافظة تحت رعاية الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر.

تأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة المركز لتأهيل الكوادر البشرية وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العمل الحديثة، وايضا في إطار سعي المحافظة المستمر لرفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع التطورات الحديثة في مختلف المجالات.

والجدير بالذكر أن هذة الدورة التدريبية تتناول مقدمة عن الذكاء الاصطناعي ونشأته ، وأبرز التقنيات الحديثة والتطبيقات التي يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات ، وتأثير الذكاء الاصطناعي علي سوق العمل ومساهمته في تقليل الأخطاء البشرية وخلق فرص عمل جديدة ، وتوفير الوقت والجهد للعنصر البشري.

وتهدف الدورة إلى تنمية قدرات المرشحين وإعدادهم لتولي المناصب القيادية، من خلال برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويقدمه نخبة من الخبراء والممارسين في مجالات القيادة والإدارة.