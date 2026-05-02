محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان وفرعه وذلك بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد، وكارمن غريب، رئيس جمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة للمعهد، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والمهتمين بالشأن التعليمي وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات الحيوية الهادفة إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب.

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح لعميد المعهد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة قرب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني مؤكداً أهمية مواصلة الجهد لتحقيق التميز الأكاديمي.

شهد الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض ما تم تنفيذه من قرارات إلى جانب مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات المرتبطة بالأنشطة التعليمية والبرامج الأكاديمية، حيث تناول الاجتماع بحث آليات التعاون مع الكليات بالجامعات المصرية ومراكز التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم التقنية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية وتأهيل الطلاب لسوق العمل.

استعرض الاجتماع فوز طلاب المعهد بالمركز الأول في مسابقة Elevate and Shake 2026، والتي أُقيمت بالجامعة البريطانية، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، في إنجاز يعكس مستوى التميز العلمي والمهاري لطلاب المعهد.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة التعليم العالي، لا سيما التعليم التكنولوجي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الشرقية، أن التعليم التكنولوجي يمثل قاطرة حقيقية للتنمية، مشيراً إلى حرص المحافظة على تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، بما يضمن تخريج طلاب مؤهلين عملياً وتكنولوجياً وقادرين على تلبية متطلبات سوق العمل قائلاً : أبناء مصر من الطلاب هم ثروتها الحقيقية، وأن الاستثمار في تأهيلهم وإعدادهم بالشكل الأمثل يُعد استثماراً مباشراً في بناء مستقبل الوطن وتحقيق تقدمه.

وعلى هامش الزيارة، تفقد المحافظ معرض الفن التشكيلي المقام بالمعهد، حيث اطلع على عدد من الأعمال الفنية المتميزة من تصميم الطلاب، مشيداً بمستوى المعروضات وجودتها، كما قام بتسليم شهادات تقدير للطلاب والطالبات المشاركين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل واعد.