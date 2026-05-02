الصحة عن الإجراءات المتخذة ضد ضياء العوضي: سلامة المرضى فوق كل اعتبار

نشر الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان ، منشوراً عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” عن الممارسات غير العلمية في إشارة الي نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي .

وقال عبدالغفار في بوست نصه (نسأل الله الرحمة والمغفرة لكل من رحلوا عن عالمنا، ونؤمن بأن للإنسان كرامته التي تُصان في حياته وبعد وفاته).

وتابع قائلاً : وفي الوقت نفسه، تبقى هناك مبادئ مهنية وقانونية لا ترتبط بالأشخاص بقدر ما ترتبط بحماية المجتمع وحق المواطنين في الأمان الصحي.

سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب لا يُعد إجراءً عابرًا

وأكد متحدث الصحة : سحب ترخيص مزاولة المهنة من أي طبيب لا يُعد إجراءً عابرًا أو قرارًا يُتخذ دون أسس واضحة، بل يأتي بعد مراجعات وتحقيقات تقوم بها الجهات المختصة التي تضع سلامة المرضى فوق أي اعتبار آخر. وهو في جوهره إعلان رسمي بأن استمرار هذه الممارسات يمثل خطرًا لا يجوز التغاضي عنه.

وأردف قائلاً : ومن ثم، فإن التعامل مع الأفكار أو الممارسات التي صدر بشأنها هذا النوع من القرارات يجب أن يظل في إطار الوعي بخطورة الأمر، لا في إطار إعادة تقديمها باعتبارها محل قبول أو اختلاف مشروع.

وأختتم متحدث الصحة قائلا ً : المجتمعات تحمي نفسها حين تحترم المعايير المهنية والمؤسسية، وحين تدرك أن ما سُحبت عنه المشروعية رسميًا لا ينبغي منحه شرعية جديدة بصورة غير مباشرة.