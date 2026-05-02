بطريقته الخاصة.. وسام أبو علي يحتفل بفوز الأهلي على الزمالك

علق الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم كولومبوس كرو الأمريكي ولاعب النادي الأهلي السابق، على فوز الأهلي على الزمالك في قمة الدوري التي أُقيمت مساء أمس بين الفريقين".

ونشر وسام ابوعلي عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» وسام ابو علي مهاجم الاهلي السابق ينشر تيفو جماهير الأهلي في القمة، في إشارة إلى سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه الفريق.

مباراة القمة

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.