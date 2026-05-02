لمواجهة الحر.. توفير مياه مبردة وعصائر لعمال النظافة بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تكليفات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء تتضمن توفير "مياه مبردة" ومشروبات بصفة مستمرة لعمال النظافة وفِرق العمل الميداني لمواجهة وطأة الحر واستمرار تفعيل نظام "ساعات العمل المرنة" لتجنب العمل المباشر خلال ساعات الذروة، مع تكثيف الجهود في الفترات الصباحية والمسائية.

وجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير لكل عامل يخلص في عمله، مؤكداً أن نظافة شوارعنا هي نتاج عرق هؤلاء الأبطال الذين يستحقون منا كل الدعم والمساندة في عيدهم مؤكداً أن ذلك تقديراً للدور الحيوي لعمال قطاع النظافة، وبالتزامن مع الاحتفالات بعيد العمال.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المبادرة هي "رد جميل" بسيط لمن يسهرون على راحة المواطن، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير بيئة عمل كريمة وآمنة لجنودها المجهولين.

فيما حرص محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، على تقديم زجاجات مياه باردة وعصائر لعمال تحسين البيئة الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة، في مشهد سادته روح الأسرة الواحدة والمحبة المتبادلة.