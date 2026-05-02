استقبال 166226 طن قمح بصوامع وشون الشرقية

اكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة حيث يتم إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن من القمح المحلي إلي شون وصوامع المحافظة بلغ (١٦٦٢٢٦) طنا و(٢٨) كيلو لافتا إلي أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم ٢٠٢٦ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.

وفي سياق متصل أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ (١١٢٠٠٠) فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت (٣٩٤٣١٥) فدانا لافتا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.