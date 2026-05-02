قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ساعات.. ضوابط الاستزارة والرؤية الإلكترونية بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين
هل العقيقة عن الذكر أكثر من الأنثى؟.. 15 حقيقة من النحر للطبخ والتوزيع
الذهب يستعيد بريقه.. 30 جنيهًا مكاسب وعيار 21 يقترب من 7000 جنيه
أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ
جامعة القاهرة تطلق النشرة الدورية الثانية لبيوت الخبرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
جيتور تبهر العالم بسيارة خارقة تمشي على الماء
دعاء الصباح للرزق.. 8 كلمات تنجيك من الفقر وهم الديون الثقيلة
بالأرقام.. أفضل 5 لاعبين في الأهلي يحسمون قمة الزمالك بثلاثية ويعيدون إشعال سباق الدوري
الفلاحين: القطاع الزراعي ازدهر في عهد الرئيس السيسي
عوض: مقترح تنموي متكامل لتطوير مدينة رشيد وتحويلها لوجهة سياحية وتراثية متميزة
بعد زواجها ثلاث مرات .. اعتراف مثير لـ بشرى
واشنطن تتخلى عن الحلفاء.. لماذا تمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في ألمانيا ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

شيماء مجدي

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من تعرض البلاد خلال الفترة من السبت 2 مايو وحتى الاثنين 4 مايو 2026 لحالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وصفها بـ«أيام البسترة الحرارية»، مؤكدًا أنها تمثل واحدة من أخطر الفترات على المحاصيل الزراعية بسبب التغير المفاجئ بين الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ثم الانخفاض السريع.


وأوضح فهيم أن هذه الأيام تشهد ما يشبه مرور أربعة فصول في ثلاثة أيام فقط، حيث تبدأ بموجة تسخين قوية وارتفاع حاد في درجات الحرارة، يعقبها نشاط قوي لرياح الخماسين المحملة بالأتربة، ثم فرص لسقوط أمطار على المناطق الشمالية قد تمتد لبعض المناطق الداخلية، قبل أن تنتهي بانخفاض مفاجئ في الحرارة وعودة البرودة الليلية.


السبت.. صدمة حرارية ورياح خماسين


وأشار إلى أن يوم السبت يشهد صدمة حرارية واضحة، مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة جدًا خاصة في محافظات جنوب الصعيد، حيث تلامس الأربعينيات، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/س، وقد تتجاوز الهبات 60 إلى 70 كم/س، ما يؤدي إلى أجواء جافة ومثيرة للرمال والأتربة، مع احتمالات لسقوط أمطار محدودة شمالًا وفرص ضعيفة لتكون سحب رعدية.


الأحد.. انكسار مفاجئ للموجة الحارة


وأضاف أن يوم الأحد يمثل مرحلة الانكسار المفاجئ للموجة الحارة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع فرص لأمطار خفيفة واستمرار نشاط الرياح، وهو ما يسبب حالة من الإجهاد الفسيولوجي العنيف للنبات نتيجة التذبذب السريع بين الحرارة المرتفعة والانخفاض المفاجئ.


الاثنين.. استقرار نسبي وعودة البرودة الليلية


وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن يوم الاثنين يشهد حالة من الاستقرار النسبي واعتدال الأجواء، مع عودة البرودة الليلية، وهو ما يجعله أفضل نسبيًا لتنفيذ بعض العمليات الزراعية، لكنه شدد على ضرورة التعامل بحذر شديد مع آثار الأيام السابقة.


الخطر الحقيقي على النباتات


ولفت فهيم إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في ارتفاع الحرارة، بل في التذبذب الحاد الذي يؤدي إلى اضطراب امتصاص العناصر الغذائية، وزيادة ظاهرة التنفيل أو تساقط العقد، وضعف التزهير والعقد، إلى جانب ارتفاع فرص الإصابة بالحشرات والأمراض النباتية.


توصيات عاجلة أثناء الحر والرياح


وشدد على ضرورة تجنب الرش تمامًا أثناء نشاط الرياح، وعدم تنفيذ الري وقت الظهيرة، مع الاكتفاء بالري في الصباح الباكر أو خلال ساعات الليل، إلى جانب دعم النباتات بعناصر البوتاسيوم لتقليل الإجهاد، مع ضرورة تثبيت الصوب الزراعية والشتلات الصغيرة.

الطقس حالة الطقس الأرصاد تغير المناخ أيام البسترة رياح الخماسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. هذه المكالمات والرسائل تسرق أموالك

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

عمرو أديب

تعليق ناري من عمرو أديب بعد فوز الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

جماهير الزمالك

وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير أثناء توجهها لحضور مباراة القمة

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

ترشيحاتنا

خريطة مرور السفينة الهندية من مضيق هرمز

هل تسجل "سارف شاكتي" أول عبور مُسجل لناقلة هندية منذ بدء الحصار الأمريكي؟

وزير الخارجية ونظيره المالي

وزير الخارجية: نؤكد تضامن مصر الكامل مع مالي في مواجهة الأعمال الإرهابية

الجيش الأمريكي

بعد تصريحات ميرز.. الولايات المتحدة تسحب 5000 جندي من ألمانيا

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

استراحة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

تغيّر يومك بالكامل.. القيلولة القصيرة تعيد شحن جسمك وعقلك واستعادة النشاط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد