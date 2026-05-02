أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من تعرض البلاد خلال الفترة من السبت 2 مايو وحتى الاثنين 4 مايو 2026 لحالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وصفها بـ«أيام البسترة الحرارية»، مؤكدًا أنها تمثل واحدة من أخطر الفترات على المحاصيل الزراعية بسبب التغير المفاجئ بين الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ثم الانخفاض السريع.



وأوضح فهيم أن هذه الأيام تشهد ما يشبه مرور أربعة فصول في ثلاثة أيام فقط، حيث تبدأ بموجة تسخين قوية وارتفاع حاد في درجات الحرارة، يعقبها نشاط قوي لرياح الخماسين المحملة بالأتربة، ثم فرص لسقوط أمطار على المناطق الشمالية قد تمتد لبعض المناطق الداخلية، قبل أن تنتهي بانخفاض مفاجئ في الحرارة وعودة البرودة الليلية.



السبت.. صدمة حرارية ورياح خماسين



وأشار إلى أن يوم السبت يشهد صدمة حرارية واضحة، مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات مرتفعة جدًا خاصة في محافظات جنوب الصعيد، حيث تلامس الأربعينيات، بالتزامن مع نشاط قوي للرياح بسرعة تتراوح بين 40 و50 كم/س، وقد تتجاوز الهبات 60 إلى 70 كم/س، ما يؤدي إلى أجواء جافة ومثيرة للرمال والأتربة، مع احتمالات لسقوط أمطار محدودة شمالًا وفرص ضعيفة لتكون سحب رعدية.



الأحد.. انكسار مفاجئ للموجة الحارة



وأضاف أن يوم الأحد يمثل مرحلة الانكسار المفاجئ للموجة الحارة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع فرص لأمطار خفيفة واستمرار نشاط الرياح، وهو ما يسبب حالة من الإجهاد الفسيولوجي العنيف للنبات نتيجة التذبذب السريع بين الحرارة المرتفعة والانخفاض المفاجئ.



الاثنين.. استقرار نسبي وعودة البرودة الليلية



وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن يوم الاثنين يشهد حالة من الاستقرار النسبي واعتدال الأجواء، مع عودة البرودة الليلية، وهو ما يجعله أفضل نسبيًا لتنفيذ بعض العمليات الزراعية، لكنه شدد على ضرورة التعامل بحذر شديد مع آثار الأيام السابقة.



الخطر الحقيقي على النباتات



ولفت فهيم إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في ارتفاع الحرارة، بل في التذبذب الحاد الذي يؤدي إلى اضطراب امتصاص العناصر الغذائية، وزيادة ظاهرة التنفيل أو تساقط العقد، وضعف التزهير والعقد، إلى جانب ارتفاع فرص الإصابة بالحشرات والأمراض النباتية.



توصيات عاجلة أثناء الحر والرياح



وشدد على ضرورة تجنب الرش تمامًا أثناء نشاط الرياح، وعدم تنفيذ الري وقت الظهيرة، مع الاكتفاء بالري في الصباح الباكر أو خلال ساعات الليل، إلى جانب دعم النباتات بعناصر البوتاسيوم لتقليل الإجهاد، مع ضرورة تثبيت الصوب الزراعية والشتلات الصغيرة.