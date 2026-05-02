زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

كشف الدكتور محمود البريدي تفاصيل وفاة زوجته الدكتورة شيماء البديوي، متهمًا الطبيب الراحل ضياء العوضي بالتسبب في تدهور حالتها الصحية بعد إقناعها بالتوقف عن العلاج الخاص بمرض الذئبة الحمراء، والاكتفاء بنظام غذائي يُعرف باسم «الطيبات».

وقال البريدي، في منشور عبر حسابه على «فيسبوك»، إن زوجته كانت تعاني منذ عام 2018 من مرض الذئبة الحمراء، وكانت تتلقى علاجًا بالكورتيزون ومثبطات المناعة لسنوات، موضحًا أن حالتها كانت مستقرة نسبيًا.

وأضاف أن زوجته شاهدت في مايو 2025 لقاءً للإعلامي محمود سعد مع ضياء العوضي، تحدث خلاله عن نظام «الطيبات»، الأمر الذي دفعها لزيارة عيادته، مؤكدًا أنها اقتنعت بوقف العلاج بعد تأكيدات منه بأنه سيتمكن من علاجها بالغذاء فقط.

وأشار إلى أن حالتها بدأت في التدهور سريعًا بعد التوقف عن الأدوية، حيث تعرضت لنزيف حاد ثم نُقلت إلى المستشفى قبل وفاتها في أغسطس 2025.

وأوضح البريدي أنه تقدم بشكوى إلى نقابة الأطباء، مؤكدًا أن ذلك كان سببًا في إيقاف العوضي وغلق عيادته ومنعه من مزاولة المهنة، كما كشف أنه كان يستعد للتوجه ببلاغ إلى النائب العام مدعومًا بتسجيلات صوتية، قبل وفاة العوضي بساعات.

وأكد زوج الطبيبة الراحلة أن هدفه من نشر القصة هو تحذير المرضى من التوقف عن العلاج دون الرجوع للأطباء المختصين، قائلًا: «أرجوكم محدش يوقف الدواء»