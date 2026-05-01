أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص
رئيس التحرير
طه جبريل
4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

عبد العزيز جمال

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بصرف منحة استثنائية جديدة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا، وذلك لمدة 3 أشهر متتالية تبدأ من مايو 2026 وحتى يوليو 2026، في خطوة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة اليومية والموسمية المسجلة بوزارة العمل.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

من المقرر أن يبدأ صرف منحة عيد العمال 2026 اعتبارًا من غدًا الجمعة 1 مايو 2026، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال، على أن يستمر صرف المنحة بشكل شهري بقيمة 1500 جنيه خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الأخيرة.


وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تُعد هذه الفئة من أكثر الفئات احتياجًا إلى الدعم والمساندة المباشرة.

أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة

أتاحت الدولة عدة وسائل لصرف المنحة للمستفيدين، لضمان سهولة الوصول إلى الدعم دون تكدس أو معاناة، وتشمل أماكن الصرف:

  • مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.
  • المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات.
  • البنوك المشاركة في منظومة صرف الدعم الحكومي.

ويتم صرف المنحة باستخدام بطاقة الرقم القومي للمستفيد، وفقًا للبيانات المسجلة لدى وزارة العمل.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل عددًا من الشروط الأساسية للحصول على المنحة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتشمل:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا اقتصاديًا ثابتًا.
  • ألا يكون لديه دخل شهري ثابت.
  • أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.
  • أن يكون مسجلًا في مديرية القوى العاملة.
  • أن يتراوح عمره بين 20 و60 عامًا.

هذه الشروط تأتي في إطار تنظيم قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وضمان عدالة توزيع المساعدات.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وفرت وزارة العمل خدمة إلكترونية للاستعلام عن استحقاق المنحة بسهولة، من خلال الموقع الرسمي للوزارة، عبر الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي وزارة العمل 
  • اختيار خدمات المواطنين
  • الضغط على العمالة غير المنتظمة
  • إدخال الرقم القومي
  • معرفة حالة الطلب فورًا

وتؤكد الوزارة ضرورة الاعتماد فقط على المنصات الرسمية، وعدم التعامل مع أي روابط أو جهات غير موثوقة تدّعي تسهيل الحصول على المنحة مقابل مبالغ مالية.

قرارات رئاسية جديدة لدعم العمال

وخلال احتفالية عيد العمال، أعلن الرئيس السيسي عن عدة قرارات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، من أبرزها:

  • إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بهدف دمجهم في القطاع الرسمي.
  • زيادة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه.
  • زيادة قيمة تعويض العجز الكلي أو الجزئي بحسب نسبة العجز.
  • إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا.
  • تشكيل لجان دائمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق العمال، ودمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي.

دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا

تُعد منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من أبرز أدوات الدعم النقدي المباشر التي تقدمها الحكومة، حيث تساهم في توفير سند مالي للعمالة اليومية والموسمية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، لا سيما خلال المناسبات المهمة مثل عيد العمال وشهر رمضان والأعياد الرسمية.

ومع بدء صرف منحة الـ1500 جنيه اعتبارًا من غدًا، يترقب آلاف المستفيدين الحصول على هذا الدعم، الذي يمثل خطوة محورية ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة العمالة غير المنتظمة، وتعزيز مظلة الحماية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي منحة استثنائية جديدة للعمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة منحة العمالة غير المنتظمة 2026 موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 أماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بطاقة الرقم القومي

