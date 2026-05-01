1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

عبد العزيز جمال

يواصل سعر الذهب اليوم جذب الأنظار باعتباره الملاذ الآمن الأول في أوقات عدم الاستقرار، حيث عاد المعدن الأصفر ليتصدر المشهد بقوة مع موجة ارتفاعات حادة ومتسارعة، دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، وأثارت حالة من القلق والترقب في الأسواق.

سعر الذهب اليوم 

لم تأتِ هذه القفزات القوية في سعر الذهب اليوم من فراغ، بل تعكس حالة من التوتر وعدم اليقين تسيطر على الاقتصاد العالمي، مدفوعة بتغيرات في السياسات النقدية، وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب تزايد الإقبال على شراء الذهب سواء من قبل المستثمرين أو الأفراد الباحثين عن الأمان المالي، فصلا عن تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل محال الصاغة، وجاءت الأسعار كالتالي:

ذهب عيار 24: شراء 7989 جنيهًا – بيع 7955 جنيهًا

ذهب عيار 22: شراء 7323 جنيهًا – بيع 7292 جنيهًا

سعر الذهب اليوم عيار 21: شراء 6990 جنيهًا – بيع 6961 جنيهًا

ذهب عيار 18: شراء 5992 جنيهًا – بيع 5966 جنيهًا

ذهب عيار 12: شراء 3994 جنيهًا – بيع 3978 جنيهًا

أونصة الذهب: شراء 248486 جنيهًا – بيع 247428 جنيهًا

جنيه الذهب: شراء 55920 جنيهًا – بيع 55688 جنيهًا

زيادات خلال 24 ساعة

وسجل سعر الذهب اليوم قفزة كبيرة مقارنة بأسعار أمس، حيث ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 140 جنيهًا دفعة واحدة، بينما قفز سعر الجنيه الذهب بنحو 1120 جنيهًا، وهو ما يعكس حدة الموجة الصاعدة التي تضرب الأسواق حاليًا.

هذه الزيادات السريعة تؤكد أن سعر الذهب اليوم يتحرك بوتيرة غير مستقرة، مدفوعًا بعوامل عالمية ومحلية متشابكة.

لماذا يواصل الذهب الصعود؟

يرتبط ارتفاع سعر الذهب اليوم بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصادات الكبرى، وتوجه البنوك المركزية نحو سياسات نقدية متباينة، إلى جانب التوترات السياسية العالمية خاصة في مضيق هرمز وتقلبات أسواق الطاقة.

كما أن تراجع الثقة في بعض الأدوات الاستثمارية عالية المخاطر دفع العديد من المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب، ما ساهم في زيادة الطلب ورفع الأسعار بشكل ملحوظ.

على الصعيد المحلي، انعكست هذه التطورات العالمية على سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مباشر، حيث ساهمت تحركات سعر الصرف وزيادة الطلب على الشراء، سواء بغرض الادخار أو الاستثمار، في تسريع وتيرة الارتفاعات.

توقعات الفترة المقبلة

يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع سعر الذهب اليوم مرهون بعدة عوامل، من بينها مستقبل أسعار الفائدة عالميًا، ومستوى الطلب من البنوك المركزية، إضافة إلى تطورات الأوضاع الجيوسياسية.

كما يشيرون إلى أن الذهب قد يواصل الصعود طالما استمرت حالة عدم اليقين، رغم احتمالية حدوث تذبذبات أو تصحيحات سعرية على المدى القصير.

