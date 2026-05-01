صاحب مخبز عيش شعير يكشف عن مفاجأة جديدة بعد انتشار "الطيبات" في مصر

خلال الفترة الأخيرة، انتشر بشكل ملحوظ نظام "الطيبات" الذي يعتمد على خبز الشعير والحبة الكاملة، مما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين.

هذا النظام الغذائي الذي يروج لأنظمة مختلفة عن المعتاد، جعل الكثيرين يتوجهون نحو خبز الشعير، مما أسفر عن زيادة ملحوظة في الطلب على هذا النوع من الخبز في الأسواق.

ومع زيادة الإقبال على خبز الشعير، ظهرت تساؤلات حول الفوائد الصحية لهذا النوع من الخبز مقارنة بالأنواع الأخرى، وكذلك تأثير هذا الإقبال على السوق المصري.

في هذا السياق، نستعرض تصريحات صاحب مخبز لخبز الشعير أحمد أبو شنب خلال تصريحات تلفزيونية حول حجم الإقبال على هذا المنتج، وأسعار الخبز، وفوائد خبز الشعير مقارنة بأنواع الخبز الأخرى.

زيادة الإقبال على خبز الشعير والحبة الكاملة

أوضح أحمد أبو شنب صاحب أحد مخابز خبز الشعير والحبة الكاملة، أن الإقبال على خبز الشعير لم يقتصر على منطقة واحدة فقط، بل امتد ليشمل العديد من المحافظات في مصر مثل سوهاج، إسكندرية، أسيوط والمنيا.

وأشار إلى أن بعض الزبائن يشترون كميات كبيرة تصل إلى 35 و40 كيلو من الخبز لتوزيعها على أسرهم.

كما أكد أبو شنب أن تجربة المستهلك مع خبز الشعير تلعب دورًا كبيرًا في تزايد الطلب عليه، وقال: "اللي ياكله مرة إدمان"، في إشارة إلى الفوائد الصحية التي يشعر بها المستهلك من خلال تناول هذا النوع من الخبز.

أسعار خبز الشعير وأسباب ارتفاعه

على الرغم من الإقبال الكبير على خبز الشعير، إلا أن سعره أعلى من الخبز التقليدي المصنوع من القمح.

حسب تصريحات صاحب المخبز، يبلغ سعر الكيلو من خبز الشعير حوالي 40 جنيهًا، وهو ما يعادل من 9 إلى 10 أرغفة، أي أن سعر الرغيف الواحد يصل إلى حوالي 4 جنيهات.

وقد أشار أبو شنب إلى أن ارتفاع السعر يعود إلى التكلفة العالية للدقيق الشعير الذي يتراوح سعره من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، مقارنة بسعر الدقيق الأبيض الذي يصل إلى حوالي 16 إلى 17 ألف جنيه للطن.

رغم هذه الزيادة في السعر، أشار إلى أن المستهلكين يفضلون الدفع مقابل منتج يوفر لهم فوائد صحية كبيرة.

الإقبال المستمر

صرح أبو شنب بأن حجم الإقبال على خبز الشعير في مخبزه يتزايد بشكل ملحوظ، حيث يستقبل أكثر من 100 زبون يوميًا، وذكر أنه في بعض الأحيان يكون هناك طوابير طويلة من المواطنين أمام المخبز لشراء هذا النوع من الخبز.

وذكر أن زيادة الوعي الصحي بين المواطنين كانت السبب الرئيسي في هذا الإقبال، حيث أصبح الكثيرون يبحثون عن بدائل صحية لخبز القمح التقليدي، مما جعل خبز الشعير خيارًا مثاليًا لهم.

فوائد خبز الشعير مقارنة بالخبز الآخر

أكد صاحب المخبز أن خبز الشعير يعتبر من أفضل الخيارات الصحية مقارنة بأنواع الخبز الأخرى، وقال إن "خبز الشعير أقوى من الحبة الكاملة بمراحل".

وأضاف أن الحبة الكاملة رغم فوائدها، إلا أن عملية الطحن تؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الردة والجنين والسميد، مما يقلل من قيمتها الغذائية.

كما وصف "الدقيق الزيرو" بأنه "كارثة غذائية كبيرة"، بسبب فقدانه للعناصر الأساسية الموجودة في الحبة الكاملة.

إقبال على خبز الشعير رغم ارتفاع أسعاره

على الرغم من ارتفاع أسعار خبز الشعير مقارنة بالخبز التقليدي، أكد أبو شنب أن هذا الإقبال الكبير يرجع إلى الفوائد الصحية التي يشعر بها المستهلكون.

وأوضح أن الغذاء الصحي قد يساعد في تقليل الحاجة للعلاج الطبي، وهو ما يجعل الناس مستعدة لدفع المزيد مقابل تحسين صحتهم. وأضاف أن "الغالي رخيص"، حيث يعتبر الكثيرون أن الاستثمار في الطعام الصحي يوفر عليهم الكثير من التكاليف الطبية في المستقبل.

الآثار الاقتصادية للإقبال على خبز الشعير

أدى هذا الإقبال الكبير على خبز الشعير إلى زيادة الضغط على الأسواق المحلية والمخابز، مما يخلق بعض التحديات في تلبية الطلب المتزايد. حيث ذكر أبو شنب أنه يجد صعوبة في تلبية خدمات إضافية مثل توصيل الطلبات للمنازل بسبب تزايد الطلب بشكل مستمر. وأشار إلى أن هذا التوسع في الطلب على خبز الشعير يعكس تحولًا في عادات الأكل لدى المواطنين، وزيادة وعيهم حول أهمية التغذية الصحية.