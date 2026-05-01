القمة 132.. وصول طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى إلى استاد القاهرة
في عيد العمال.. رداد: أنفقنا 382 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني
القيمة السوقية قبل القمة.. 37.05 مليون يورو للأهلي والزمالك بـ 15.28 مليونا
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة
بعد 30 عامًا من الصمت| تسجيلات سرية للأميرة ديانا تكشف حقيقة انهيار زواجها
القنبلة الذرية الإيرانية .. تصريح صادم من نائب قاليباف بشأن مضيق هرمز
مباحثات باكستانية تركية حول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
خلافات عائلية.. الداخلية تكشف تفاصيل الادعاء بتعدي فرد شرطة على مسن بالضرب في الغربية
صاحب مخبز عيش شعير يكشف عن مفاجأة جديدة بعد انتشار "الطيبات" في مصر
تحرك مستمر .. الذهب يصعد 30 جنيهًأ جديدة في تعاملات اليوم
في عيد العمال.. وزير العمل: صندوق الطوارئ أنفق 2.5 مليار جنيه لحماية عمال المنشآت المتعثرة
1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
صاحب مخبز عيش شعير يكشف عن مفاجأة جديدة بعد انتشار "الطيبات" في مصر

منار عبد العظيم

خلال الفترة الأخيرة، انتشر بشكل ملحوظ نظام "الطيبات" الذي يعتمد على خبز الشعير والحبة الكاملة، مما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين.

 هذا النظام الغذائي الذي يروج لأنظمة مختلفة عن المعتاد، جعل الكثيرين يتوجهون نحو خبز الشعير، مما أسفر عن زيادة ملحوظة في الطلب على هذا النوع من الخبز في الأسواق.

 ومع زيادة الإقبال على خبز الشعير، ظهرت تساؤلات حول الفوائد الصحية لهذا النوع من الخبز مقارنة بالأنواع الأخرى، وكذلك تأثير هذا الإقبال على السوق المصري. 

في هذا السياق، نستعرض تصريحات صاحب مخبز لخبز الشعير أحمد أبو شنب خلال تصريحات تلفزيونية  حول حجم الإقبال على هذا المنتج، وأسعار الخبز، وفوائد خبز الشعير مقارنة بأنواع الخبز الأخرى.

زيادة الإقبال على خبز الشعير والحبة الكاملة

أوضح أحمد أبو شنب صاحب أحد مخابز خبز الشعير والحبة الكاملة، أن الإقبال على خبز الشعير لم يقتصر على منطقة واحدة فقط، بل امتد ليشمل العديد من المحافظات في مصر مثل سوهاج، إسكندرية، أسيوط والمنيا. 

وأشار إلى أن بعض الزبائن يشترون كميات كبيرة تصل إلى 35 و40 كيلو من الخبز لتوزيعها على أسرهم.

كما أكد أبو شنب أن تجربة المستهلك مع خبز الشعير تلعب دورًا كبيرًا في تزايد الطلب عليه، وقال: "اللي ياكله مرة إدمان"، في إشارة إلى الفوائد الصحية التي يشعر بها المستهلك من خلال تناول هذا النوع من الخبز.

أسعار خبز الشعير وأسباب ارتفاعه

على الرغم من الإقبال الكبير على خبز الشعير، إلا أن سعره أعلى من الخبز التقليدي المصنوع من القمح.

 حسب تصريحات صاحب المخبز، يبلغ سعر الكيلو من خبز الشعير حوالي 40 جنيهًا، وهو ما يعادل من 9 إلى 10 أرغفة، أي أن سعر الرغيف الواحد يصل إلى حوالي 4 جنيهات.

 وقد أشار أبو شنب إلى أن ارتفاع السعر يعود إلى التكلفة العالية للدقيق الشعير الذي يتراوح سعره من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، مقارنة بسعر الدقيق الأبيض الذي يصل إلى حوالي 16 إلى 17 ألف جنيه للطن.

 رغم هذه الزيادة في السعر، أشار إلى أن المستهلكين يفضلون الدفع مقابل منتج يوفر لهم فوائد صحية كبيرة.

 الإقبال المستمر 

صرح أبو شنب بأن حجم الإقبال على خبز الشعير في مخبزه يتزايد بشكل ملحوظ، حيث يستقبل أكثر من 100 زبون يوميًا، وذكر أنه في بعض الأحيان يكون هناك طوابير طويلة من المواطنين أمام المخبز لشراء هذا النوع من الخبز.

 وذكر أن زيادة الوعي الصحي بين المواطنين كانت السبب الرئيسي في هذا الإقبال، حيث أصبح الكثيرون يبحثون عن بدائل صحية لخبز القمح التقليدي، مما جعل خبز الشعير خيارًا مثاليًا لهم.

 فوائد خبز الشعير مقارنة بالخبز الآخر

أكد صاحب المخبز أن خبز الشعير يعتبر من أفضل الخيارات الصحية مقارنة بأنواع الخبز الأخرى، وقال إن "خبز الشعير أقوى من الحبة الكاملة بمراحل".

 وأضاف أن الحبة الكاملة رغم فوائدها، إلا أن عملية الطحن تؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الردة والجنين والسميد، مما يقلل من قيمتها الغذائية. 

كما وصف "الدقيق الزيرو" بأنه "كارثة غذائية كبيرة"، بسبب فقدانه للعناصر الأساسية الموجودة في الحبة الكاملة.

 إقبال على خبز الشعير رغم ارتفاع أسعاره

على الرغم من ارتفاع أسعار خبز الشعير مقارنة بالخبز التقليدي، أكد أبو شنب أن هذا الإقبال الكبير يرجع إلى الفوائد الصحية التي يشعر بها المستهلكون.

 وأوضح أن الغذاء الصحي قد يساعد في تقليل الحاجة للعلاج الطبي، وهو ما يجعل الناس مستعدة لدفع المزيد مقابل تحسين صحتهم. وأضاف أن "الغالي رخيص"، حيث يعتبر الكثيرون أن الاستثمار في الطعام الصحي يوفر عليهم الكثير من التكاليف الطبية في المستقبل.

الآثار الاقتصادية للإقبال على خبز الشعير

أدى هذا الإقبال الكبير على خبز الشعير إلى زيادة الضغط على الأسواق المحلية والمخابز، مما يخلق بعض التحديات في تلبية الطلب المتزايد. حيث ذكر أبو شنب أنه يجد صعوبة في تلبية خدمات إضافية مثل توصيل الطلبات للمنازل بسبب تزايد الطلب بشكل مستمر. وأشار إلى أن هذا التوسع في الطلب على خبز الشعير يعكس تحولًا في عادات الأكل لدى المواطنين، وزيادة وعيهم حول أهمية التغذية الصحية.

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

سعر الريال السعودي

استقرار سعر الريال السعودي في منتصف تعاملات اليوم

سيارات الجمارك

بيع سيارات وبضائع بـ 48.3 مليون جنيه في الجمارك.. تفاصيل

جانب من اللقاء

تعاون بين الاتصالات والتخطيط والمالية في التحول الرقمي وترتيب الاتفاقيات المزمع توقيعها

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد