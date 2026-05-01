تصاعد حصيلة الضحايا في لبنان إلى أكثر من 2600 قتيل منذ مارس الماضي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2618 قتيلاً و8094 جريحاً منذ الثاني من مارس الماضي، في مؤشر على استمرار التصعيد العسكري واتساع نطاق الخسائر البشرية في البلاد.

وتعكس هذه الأرقام أحدث تطور في سلسلة من البيانات الرسمية الصادرة عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، والتي أظهرت تصاعداً متسارعاً في أعداد الضحايا خلال الأسابيع الماضية. فقد كانت الحصيلة قد بلغت نحو 2496 قتيلا و7725 جريحا حتى 25 أبريل، قبل أن ترتفع لاحقاً إلى أكثر من 2534 قتيلا و7863 مصابا بحلول 28 أبريل، وفق بيانات رسمية وتقارير إعلامية متطابقة.



كما تشير بيانات سابقة إلى أن عدد الضحايا كان قد بلغ 2196 قتيلاً و7185 جريحاً في منتصف أبريل، ما يعكس تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الخسائر خلال فترة زمنية قصيرة.



ويأتي هذا الارتفاع المستمر في أعداد القتلى والجرحى في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متعددة في لبنان، خاصة في الجنوب، حيث تشهد تلك المناطق أعنف الهجمات منذ بداية التصعيد.

وأفادت تقارير رسمية بأن القطاع الصحي نفسه لم يسلم من الاستهداف، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين العاملين الصحيين وتضرر منشآت طبية.