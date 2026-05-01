بعائد شهري يصل لـ 17.25%.. تفاصيل شهادات الإدخار في بنكي الأهلي ومصر

يتزايد بحث عدد كبير من المواطنين، عن عروض شهادات الإدخار التي تقدمها البنوك، باعتبارها تمثل اسثمارا آمنا يساعد العائد منها على تحسين الدخل، للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة.

يواصل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد تنافسية، أبرزها شهادة بعائد ثابت يبلغ 17.25% يُصرف شهريًا لمدة ثلاث سنوات، وبحد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه، وذلك في ظل ترقب الأسواق لاجتماع مرتقب لـ البنك المركزي المصري خلال الشهر المقبل.

وكان البنكان قد قاما مؤخرًا برفع العائد على شهادات الادخار ذات العائد الشهري الثابت بنسبة 1.25%، ليصل إلى 17.25% بدلًا من 16%، في خطوة تتماشى مع اتجاهات أسعار الفائدة في باقي البنوك العاملة بالسوق.

شهادات الادخار في البنك الأهلي و بنك مصر

سجلت أعلى فوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي و بنك مصر، نحو 17.25% سنوياً للشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت التي يُصرف عائدها شهرياً، إلى جانب طرح شهادات بعوائد متدرجة تصل إلى 22% في السنة الأولى، فضلاً عن شهادات بعائد متغير يُصرف بشكل يومي.

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات البلاتينية، من أبرزها:

- شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنوياً يصرف شهرياً.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات بعائد سنوي يصل إلى 22% في السنة الأولى، و17.50% في الثانية، و13% في الثالثة.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بعائد 19.25% ربع سنوي.

وتبدأ فئات شراء الشهادات من 1000 جنيه مصري، مع إمكانية كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات الادخار في بنك مصر

يطرح بنك مصر شهادات «القمة» ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% بعد التعديل الأخير، كما يقدم شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة، والتي تمتد لمدة 3 سنوات، بعائد يبلغ 22% في السنة الأولى، ثم 17.50% في السنة الثانية بينما يصل العائد في السنة الثالثة إلى 13.25% سنويًا

