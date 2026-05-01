أوراق وشروط التقدم ببحث اجتماعي لسداد المصروفات الدراسية بالجامعات | خاص
محامي الطبيب ضياء العوضي يشرح كيفية استخراج الجثمان وتشريحه في المقابر.. كواليس مثيرة
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على سيارات الاتحاد الأوروبي المستوردة
إصابة 11 شخصًا في انهيار جزئي داخل عقار بمحرم بك
دعاء للميت أخر ساعة اليوم الجمعة.. 3 كلمات تجعله في ضيافة الرحمن
البنوك المركزية الكبرى: رفع أسعار الفائدة بات وشيكا
3 أشهر جديدة لضبط السوق .. وزير الاستثمار يقرر مد حظر تصدير السكر
رسائل قوية من أحمد موسى قبل لقاء القمة: الليلة مباراة لها طعم مختلف
البيت الأبيض: أمر تنفيذي بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على كوبا
هنمشيك من الشقة .. تاجر أجهزة كهربائية يستغيث من تهديدات مستمرة وتحطيم شقته في مدينة نصر
هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور
بعائد شهري يصل لـ 17.25%.. تفاصيل شهادات الإدخار في بنكي الأهلي ومصر

خالد يوسف

يتزايد بحث عدد كبير من المواطنين، عن عروض شهادات الإدخار التي تقدمها البنوك، باعتبارها تمثل اسثمارا آمنا يساعد العائد منها على تحسين الدخل، للتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة.

مجموعة متنوعة من شهادات الادخار من بنكي الأهلي ومصر

يواصل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد تنافسية، أبرزها شهادة بعائد ثابت يبلغ 17.25% يُصرف شهريًا لمدة ثلاث سنوات، وبحد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1000 جنيه، وذلك في ظل ترقب الأسواق لاجتماع مرتقب لـ البنك المركزي المصري خلال الشهر المقبل.

وكان البنكان قد قاما مؤخرًا برفع العائد على شهادات الادخار ذات العائد الشهري الثابت بنسبة 1.25%، ليصل إلى 17.25% بدلًا من 16%، في خطوة تتماشى مع اتجاهات أسعار الفائدة في باقي البنوك العاملة بالسوق.

شهادات الادخار في البنك الأهلي و بنك مصر

سجلت أعلى فوائد شهادات الادخار في البنك الأهلي و بنك مصر، نحو 17.25% سنوياً للشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت التي يُصرف عائدها شهرياً، إلى جانب طرح شهادات بعوائد متدرجة تصل إلى 22% في السنة الأولى، فضلاً عن شهادات بعائد متغير يُصرف بشكل يومي.

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات البلاتينية، من أبرزها:

- شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنوياً يصرف شهرياً.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات بعائد سنوي يصل إلى 22% في السنة الأولى، و17.50% في الثانية، و13% في الثالثة.

- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بعائد 19.25% ربع سنوي.

وتبدأ فئات شراء الشهادات من 1000 جنيه مصري، مع إمكانية كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات الادخار في بنك مصر

يطرح بنك مصر شهادات «القمة» ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% بعد التعديل الأخير، كما يقدم شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة، والتي تمتد لمدة 3 سنوات، بعائد يبلغ 22% في السنة الأولى، ثم 17.50% في السنة الثانية بينما يصل العائد في السنة الثالثة إلى 13.25% سنويًا

وتبدأ فئات شراء الشهادات من 1000 جنيه مصري، مع إمكانية كسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

الطقس في مصر

تقلبات جوية قادمة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة| تحذير هيئة الأرصاد

المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

ترويجًا لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر.. رئيس تنشيط السياحة يلتقي ممثلي شركة دولية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار تسلط الضوء على جهود حماية المنافذ في محاضرة بقصر الأمير طاز

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

