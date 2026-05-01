وزير الخارجية لويتكوف: التسوية السلمية طريق حل الأزمات في الشرق الأوسط

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، يوم الجمعة الاول من مايو، حيث تناول الاتصال آخر التطورات بشان مسار المفاوضات الأمريكية–الإيرانية في ضوء المقترح الإيراني المعدل، كما تبادل الجانبان الرؤى بشان المستجدات الاقليمية الأخيرة.

وأكد الوزير عبد العاطي من جانبه أهمية تكثيف الجهود لدعم مسار المفاوضات الأمريكية–الإيرانية، والتوصل إلى تسوية سياسية بعيداً عن شبح الحرب، مشدداً على ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يكفل تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوتر الإقليمي.

من جانبه، ثمن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط الدور الذي تضطلع به مصر في دعم جهود خفض التصعيد الإقليمي، مؤكداً التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.