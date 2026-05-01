وول ستريت جورنال: إيران تخفف شروطها لاستئناف المفاوضات وتكتفي بضمانات

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن إيران أبدت مرونة ملحوظة في موقفها التفاوضي، حيث تخلّت عن شرطها السابق المتعلق بإنهاء الحصار أو رفع العقوبات بشكل كامل كمدخل لاستئناف المحادثات، مكتفيةً بالمطالبة بضمانات محددة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة على سير الاتصالات، فإن طهران باتت تركّز على الحصول على تعهدات تضمن استمرارية أي اتفاق محتمل، خصوصًا في ما يتعلق بعدم انسحاب الولايات المتحدة منه مستقبلاً أو إعادة فرض العقوبات بشكل مفاجئ.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التحول يعكس محاولة إيرانية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي، في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، إلى جانب تعقيدات إقليمية ودولية تدفع نحو البحث عن تسوية مرحلية أو تفاهمات محدودة.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإيراني أو الأمريكي بشأن ما أوردته الصحيفة، كما لم تتضح بعد طبيعة الضمانات التي تسعى طهران للحصول عليها، وما إذا كانت ستكون سياسية أو قانونية أو اقتصادية.

ويرى مراقبون أن أي تقدم في هذا الاتجاه سيظل مرهونًا بمدى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول قضايا رئيسية مثل البرنامج النووي وآليات رفع العقوبات.

ويأتي هذا التطور في سياق تحركات دبلوماسية متسارعة، حيث تتداخل قنوات تفاوض مباشرة وغير مباشرة، وسط مؤشرات متباينة حول فرص التوصل إلى اتفاق جديد.