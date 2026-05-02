لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

قررت رابطة الاندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في بطولة دوري nile موسم 2025-2026 في نفس التوقيت.

حيث تقرر إقامة مباريات الفرق المتنافسة على لقب البطولة و التي تجمع كل من :

سموحة ضد الزمالك

الأهلي ضد إنبي

سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز

في نفس التوقيت الساعه الثامنه مساءً وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2026 تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأنديه

وعاد الأهلي بقوة إلى قلب سباق الدوري المصري الممتاز بعد فوزه الكبير على الزمالك بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من مرحلة حسم البطولة ليحول المنافسة إلى سباق ثلاثي مفتوح بينه وبين الزمالك وبيراميدز في واحدة من أكثر النسخ إثارة في السنوات الأخيرة.

الفوز لم يمنح الأهلي فقط ثلاث نقاط ثمينة بل أعاد تشكيل خريطة الصدارة بالكامل حيث رفع رصيده إلى 47 نقطة ليصبح على بعد 3 نقاط فقط من الزمالك المتصدر الذي يتساوى مع بيراميدز بنفس الرصيد (50 نقطة) قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

لكن السؤال الأهم الآن لم يعد“من يتصدر؟ بل هو كيف يمكن للأهلي أن يخطف اللقب في ظل هذه الحسابات المعقدة؟

أولًا: ماذا يحتاج الأهلي من نفسه؟ (الشرط الأساسي)

طريق الأهلي يبدأ من داخله قبل أن ينظر إلى نتائج الآخرين.

لكي يضمن المنافسة حتى النهاية يجب على الفريق الأحمر:

الفوز في المباراتين المتبقيتين أمام إنبي والمصري

الوصول إلى الحد الأقصى من النقاط وهو 53 نقطة

أي نتيجة أقل من الفوز في المباراتين تعني عمليًا خروج الأهلي من سباق اللقب أو على الأقل فقدان فرصة السيطرة على مصيره.

ثانيًا: ماذا يحتاج الأهلي من الزمالك؟ (الشرط الحاسم)

حتى مع الفوز في المباراتين لا يكفي الأهلي ذلك بمفرده.

يحتاج الأهلي إلى:

خسارة الزمالك في مباراة واحدة على الأقل

أوتعادل الزمالك في المباراتين المتبقيتين

في هذه الحالة فقط يفقد الزمالك ما يكفي من النقاط ليتراجع عن الصدارة ويمنح الأهلي فرصة القفز إلى القمة.

أما في حال فوز الزمالك في مباراتيه فإن اللقب سيبقى في يد الفريق الأبيض بغض النظر عن نتائج الأهلي.

ثالثًا: بيراميدز " العامل الصامت " في المعادلة

بيراميدز ليس مجرد طرف ثالث بل عنصر حاسم في سباق القمة فام الحسابات بالنسبة للأهلي تعتمد أيضًا على نتائج بيراميدز حيث يحتاج الأهلي إلى:

ألا يحصد بيراميدز أكثر من نقطتين فقط من مباراتيه المتبقيتين أي أن فوز بيراميدز في مباراتين أو حتى فوزه في مباراة وتعادل في أخرى قد يربك حسابات الأهلي حتى لو تعثر الزمالك.

رابعًا: السيناريوهات الكاملة لحسم اللقب

السيناريو (1): الأهلي بطل

يتحقق إذا:

فاز الأهلي على إنبي والمصري (53 نقطة)

تعثر الزمالك (خسارة أو تعادل في مباراة أو اثنتين)

سقوط بيراميدز في فخ عدم تحقيق أكثر من نقطتين

السيناريو (2): الزمالك يحسم اللقب

يتحقق إذا:

فاز الزمالك في المباراتين المتبقيتين

أو جمع عدد نقاط يكفي للحفاظ على الصدارة بغض النظر عن نتائج الأهلي

السيناريو (3): بيراميدز يدخل المنافسة حتى النهاية

يتحقق إذا:

استفاد من تعثر الزمالك أو الأهلي

ونجح في تحقيق نتائج كاملة أو شبه كاملة في الجولتين الأخيرتين

خامسًا: لماذا تبدو الحسابات معقدة؟

تعقيد المشهد الحالي يعود إلى 3 عوامل رئيسية:

تقارب النقاط بين الفرق الثلاثة

عدد الجولات المتبقية (جولتان فقط)

تداخل المواجهات المباشرة وغير المباشرة في الحسم

ما يعني أن اللقب قد يحسم بفارق نقطة واحدة فقط أو حتى بنتائج مباريات خارج سيطرة الفريق المتصدر.

وفيما يلي ترتيب الدوري :

الزمالك (50 نقطة)

2- بيراميدز (50 نقطة)

3 - الأهلي (47 نقطة)

4 - سيراميكا كليوباترا (43 نقطة)

5 - المصري (40 نقطة)

6 - إنبي (36 نقطة)

7 - سموحة (31 نقطة).