وفاة محمد يحيى مدير إنتاج القنوات المتخصصة

توفى منذ قليل محمد يحيى، مدير إنتاج القنوات المتخصصة، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، على أن يتم الدفن بمقابر 15 مايو بحلوان.

وأصدر قطاع قنوات النيل المتخصصة بيانا، نعي فيه محمد يحيى جاء فيه : نسأل الله العلي القدير أن يرحم الفقيد وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، مشيدًا بما قدمه من جهد وعطاء خلال مسيرته العملية.

من ناحية أخرى أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام انعقاد مؤتمر ماسبيرو الأول للموسيقي والأغنية في يونيو 2026 .

تقوم قناة النيل الثقافية برئاسة الإعلامية سها النقاش بتنظيم المؤتمر . ويتولي رئاسة المؤتمر الشاعر الكبير جمال بخيت .

يهدف المؤتمر إلي النقاش بشأن حالة الموسيقي والغناء في مصر ، والتغيرات التي طرأت علي صناعة الأغنية علي صعيد مكوناتها الثلاثة الموسيقي والكلمات والغناء.

وقال المسلماني : إن المؤتمر سينعقد في ماسبيرو علي مدي يوم واحد ، ويتضمن ثلاث جلسات ، حيث ستجري مناقشة الأوراق المقدمة ، والأفكار المطروحة للحوار . وسوف تنقل قناة النيل الثقافية جميع جلسات المؤتمر. وسوف تبث قنوات وإذاعات الهيئة تقارير ورسائل من المؤتمر.

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام : يأتي مؤتمر ماسبيرو الأول للموسيقي في ظل تحديات وسائل التواصل والتسويق واسع النطاق للأغاني الهابطة والأصوات الرديئة ، التي تعمل بلا هوادة علي إفساد الذائقة المصرية ، والنيل من العصر الذهبي للموسيقي والغناء في مصر.

كما يناقش المؤتمر مخاطر الدعم المالي والمعنوي لموجة الهبوط الممنهجة ، تحت مزاعم حرية الإبداع ورغبة الجمهور.

وقال رئيس الوطنية للإعلام : لا يجب الاستسلام لهذا التراجع مهما علا صوت الطرف الآخر ، وعلي النخب الثقافية والفنية ألا يصيبها الإحباط من تصحيح المسار . إن مهمة إعلام الدولة هو تعظيم الذوق والرقي والجمال ، ودعم الإبداع والتميز والفنون الجميلة.