قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تدعو لكثرة الإنجاب وتعدد الزوجات لزيادة النسل..اعرف التفاصيل
قبل ما تشتري.. هل البطيخ آمن أم مسرطن؟ خبراء يكشفون الحقيقة الكاملة
الجزائر.. قرار بحضور 70 ألف مشجع لاتحاد العاصمة بمواجهة الزمالك
بالأسلحة البيضاء.. القبض على 11 أجنبيا تشاجروا بأسوان
لحظة لن أنساها.. الأسطى هبة عبد الرحمن تتحدث عن تكريمها من الرئيس السيسي
جسم مشبوه يقترب من سفينتين غرب ميناء المكلا بساحل اليمن
فتح مضيق هرمز قبل المفاوضات النووية.. تفاصيل مقترح إيراني رفضه ترامب
طرح كراسات تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”.. موعد وطريقة التقديم
تسمم فى الدم.. مدين يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية
تفاصيل وفاة 3 في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن بالبراجيل
تسهيلات غير مسبوقة.. رئيس البعثة يعلن خطة الداخلية لخدمة 24 ألف حاج قرعة
تداعيات زلزال القمة.. 5 إجراءات في الزمالك لاستعادة لقب الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أطباء بركة السبع يحققون إنجازاً طبياً وينقذون شاباً وطفلاً من عجز مؤكد

أطباء مستشفى بركة السبع
مروة فاضل
مروة فاضل

نجح فريق جراحة العظام بمستشفى بركة السبع المركزي في محافظة المنوفية في إنقاذ شاب في العشرينيات وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات من مضاعفات كارثية كادت تؤدي إلى فقدان أطرافهم، وذلك إثر تعرضهم لحادث سير مروع 

​استقبل قسم الطوارئ بمستشفى بركة السبع المركزي يوم الجمعة حالتين في حالة حرجة؛ الأولى لشاب في العقد الثالث يعاني من كسر مضاعف مفتت بعظمتي الساق، مع تهتك شديد في الأنسجة الرخوة وتأثر واضح في التروية الدموية للطرف. أما الحالة الثانية فكانت لطفل مصاب بكسر مضاعف من الدرجة الرابعة أسفل عظمة العضد، مما أدى إلى انقطاع وصول الدم للطرف السفلي من الذراع، وهي حالات تصنف طبياً بأنها "فائقة الخطورة".

​وفي هذا السياق، أشاد  الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهذا الإنجاز الطبي، وأشار إلى أن تطوير المنظومة الصحية هدفنا الأول مؤكداً أن ما حدث هو ثمرة خطة التطوير الشاملة التي تشهدها مستشفيات المحافظة.

​جاء ذلك بإشراف ميداني من الدكتور أحمد موافي مدير المستشفى، والدكتور أحمد سامي النعماني رئيس قسم العظام 

و تم تشكيل فريق جراحي على الفور​للمريض الشاب وتم إجراء تنظيف دقيق للجروح المتهتكة وتثبيت الكسر بواسطة جهاز تثبيت خارجي (LRS).

​كما تم رد الكسر للطفل وتركيب أسلاك معدنية بدقة متناهية، مما ساهم في عودة التروية الدموية للطرف فوراً واستقرار حالته.

​شارك في هذا الإنجاز نخبة من الأطباء: ​جراحة العظام الدكتور أحمد النعماني، الدكتور أحمد شاكر، الدكتور وجدي عصر. ​التخدير والعمليات: الدكتور محمد جمال البلشي، الدكتور فيفي إبراهيم، بمعاونة طاقم متميز من تمريض العمليات وفنيي التخدير.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية عمليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

