أطباء بركة السبع يحققون إنجازاً طبياً وينقذون شاباً وطفلاً من عجز مؤكد

نجح فريق جراحة العظام بمستشفى بركة السبع المركزي في محافظة المنوفية في إنقاذ شاب في العشرينيات وطفل يبلغ من العمر 9 سنوات من مضاعفات كارثية كادت تؤدي إلى فقدان أطرافهم، وذلك إثر تعرضهم لحادث سير مروع

​استقبل قسم الطوارئ بمستشفى بركة السبع المركزي يوم الجمعة حالتين في حالة حرجة؛ الأولى لشاب في العقد الثالث يعاني من كسر مضاعف مفتت بعظمتي الساق، مع تهتك شديد في الأنسجة الرخوة وتأثر واضح في التروية الدموية للطرف. أما الحالة الثانية فكانت لطفل مصاب بكسر مضاعف من الدرجة الرابعة أسفل عظمة العضد، مما أدى إلى انقطاع وصول الدم للطرف السفلي من الذراع، وهي حالات تصنف طبياً بأنها "فائقة الخطورة".

​وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بهذا الإنجاز الطبي، وأشار إلى أن تطوير المنظومة الصحية هدفنا الأول مؤكداً أن ما حدث هو ثمرة خطة التطوير الشاملة التي تشهدها مستشفيات المحافظة.

​جاء ذلك بإشراف ميداني من الدكتور أحمد موافي مدير المستشفى، والدكتور أحمد سامي النعماني رئيس قسم العظام

و تم تشكيل فريق جراحي على الفور​للمريض الشاب وتم إجراء تنظيف دقيق للجروح المتهتكة وتثبيت الكسر بواسطة جهاز تثبيت خارجي (LRS).

​كما تم رد الكسر للطفل وتركيب أسلاك معدنية بدقة متناهية، مما ساهم في عودة التروية الدموية للطرف فوراً واستقرار حالته.

​شارك في هذا الإنجاز نخبة من الأطباء: ​جراحة العظام الدكتور أحمد النعماني، الدكتور أحمد شاكر، الدكتور وجدي عصر. ​التخدير والعمليات: الدكتور محمد جمال البلشي، الدكتور فيفي إبراهيم، بمعاونة طاقم متميز من تمريض العمليات وفنيي التخدير.