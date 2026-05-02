مستشارة بالاتحاد الأوروبي والناتو: واشنطن تضغط لدفع أوروبا للاعتماد على نفسها عسكريًا

أكدت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جزء من قواتها من أوروبا، وخاصة من ألمانيا، أثار حالة من الدهشة داخل الأوساط الأوروبية، واعتُبر خطوة غير تقليدية تحمل أبعادًا سياسية واستراتيجية.

وأوضحت «زاريتا»، خلال لقاءها عبر الإنترنت على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يجري يعكس ضغوطًا سياسية تمارسها واشنطن، في إطار توجه يدفع الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤوليات أكبر في مجال الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى لإيصال رسالة واضحة مفادها أن على أوروبا الاعتماد بشكل أكبر على قدراتها الذاتية.

وأضافت أن هذه التحولات، رغم كونها متوقعة على المدى البعيد، إلا أن وتيرتها السريعة كانت مفاجئة، لافتة إلى أنها تمثل إعادة صياغة لمعادلة الأمن الأوروبي داخل منظومة حلف شمال الأطلسي.

وتابعت: «ألمانيا رغم كونها دولة محورية داخل الاتحاد الأوروبي وتستضيف عددًا كبيرًا من القوات الأمريكية إلا أن قرار إعادة الانتشار العسكري يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة توزيع القوات الأمريكية عالميًا».