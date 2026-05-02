إبراهيم سعيد يشكر الصحفيين على حضور جنازة والدته: محدش هيضايقكم أنتم إخواتي

وجه إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والأهلي السابق رسالة رسالة شكر وتقدير إلى الصحفيين والمصورين الذين حرصوا على تغطية وحضور جنازة والدته، والتي أُقيمت اليوم من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات خلال الجنازة: “بشكركم بجد على وجودكوا ودعواتكوا للحجة بالرحمة والمغفرة.. محدش هيضايكمم ولا يتكلم معاهم.. أنتم إخواتي وحقكم عليا”، مؤكدًا تقديره لدور الصحفيين وحرصهم على تغطية المراسم في أجواء إنسانية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق حالة من الجدل التي أُثيرت مؤخرًا حول تعامل بعض الفنانين مع الصحفيين، ما أعاد النقاش حول ضرورة احترام التغطيات الإعلامية في المناسبات الخاصة والإنسانية.