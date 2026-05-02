الجزائر.. نداء عاجل من الشرطة حول شبكة تحرض على الإجهاض

أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن مصالح أمن ولاية باتنة أطلقت نداءً إلى المواطنين، تدعوهم من خلاله إلى المساهمة في التعرف على شخصين مشتبه فيهما، ظهرا في صور تم تداولها ضمن إطار تحقيق قضائي جارٍ.

وأوضح البيان أن المشتبه فيهما متورطان في عدة قضايا، من بينها النصب، وانتحال صفة، إضافة إلى الاشتباه في التحريض على الإجهاض وممارسة مهنة الصحة بطرق غير قانونية.

وجاء هذا الإجراء، وفق ما أفادت به الجهات الأمنية، تطبيقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، وبإذن من الجهات القضائية المختصة، في سياق تحقيق تشرف عليه فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة لأمن الولاية.

وفي هذا الصدد، ناشدت مصالح الأمن كل من يكون قد وقع ضحية لهذين الشخصين، أو تعامل معهما، أو يملك معلومات من شأنها المساعدة في تقدم التحقيق، التوجه إلى أقرب مقر للشرطة أو الاتصال بالجهات الأمنية المختصة، مع إمكانية التبليغ لدى وكيل الجمهورية.

وأكدت ذات المصالح أن كل المعلومات المقدمة ستُعامل بسرية تامة، مشددة على أهمية تعاون المواطنين في مثل هذه القضايا للمساهمة في كشف ملابساتها وتوقيف المتورطين.