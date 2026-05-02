ربنا كبير رغم اللي حصل معايا.. رد فعل مفاجئ من بيكهام بعد الفوز علي الزمالك بثلاثية

علق أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه على الزمالك في قمة الدوري التي أقيمت مساء أمس بين الفريقين.

وكتب أحمد رمضان بيكهام عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام» : "الحمد لله ربنا كبير ومابيضيعش تعب حد رغم اللي حصل معايا الفترة اللي فاتت بس فعلا ربنا كبير الحمد لله" في إشارة إلى سعادته بالانتصار الكبير الذي حققه الفريق.

مباراة القمة

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.