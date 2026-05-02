فرصة لشراء.. تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم تراجعات قوية خاصة في أنواع الأسماك الفاخرة كالجمبري والسبيط والكابوريا، في حين شهدت الأنواع الأكثر انتشاراً وتداولاً زيادات طفيفة مثل السمك البلطي والذي وصل إلى 106 جنيه للكيلو.

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الأسماك اليوم في الأسواق كالتالي:

أولاً: تراجعات قوية في قطاع الجمبري والأسماك الفاخرة

تصدرت أصناف الجمبري قائمة الانخفاضات اليوم حيث سجل الجمبري (الممتاز) الانخفاض الأكبر اليوم بمقدار 133.44 جنيه، ليصل متوسط سعره إلى 477.67 جنيه للكيلو.



الجمبري (وسط): تراجع بمقدار 115.06 جنيه، ليوضع سعره عند 395.71 جنيه.

الجمبري (صغير): انخفض بمقدار 76.85 جنيه، ليصل إلى 254.29 جنيه، بينما تراجع الجمبري (الجامبو) بمقدار 10.57 جنيه ليستقر عند 661.43 جنيه.

السبيط والكابوريا والثعابين:

أسماك الثعابين: شهدت تراجعاً كبيراً قدره 69.61 جنيه، ليصل الكيلو إلى 431.54 جنيه.

فيليه البلطي: انخفض بمقدار 49.39 جنيه، مسجلاً 161 جنيه للكيلو.



السبيط: تراجع سعره اليوم بمقدار 37.45 جنيه، ليصل إلى 416.67 جنيه.

قشر البياض: سجل انخفاضاً بمقدار 36.51 جنيه، ليتداول عند 165.77 جنيه.

الكابوريا: شهدت تراجعاً بمقدار 16.43 جنيه، ووصل سعرها اليوم لـ 170.71 جنيه.

السردين المجمد: انخفض بمقدار 14.95 جنيه، مسجلاً 101.07 جنيه.

فيما شهدت أصناف أخرى تراجعات طفيفه مثل سمك موسى الذي انخفض 23.14 جنيه (337.5 جنيه)، والبياض الممتاز الذي تراجع 2.34 جنيه (158.57 جنيه)، والمكرونة الخليجي التي انخفضت 0.24 جنيه (122 جنيه).

ثانياً: زيادات في قطاع البلطي والأسماك الشعبية

على الجانب الآخر، شهدت بعض الأصناف الأكثر تداولاً زيادات متباينة، حيث سجل سمك الوقار زيادة ملحوظة قدرها 78.48 جنيه، ليصل سعره إلى 336.36 جنيه.

القاروص: زاد بمقدار 56.82 جنيه، مسجلاً 315.71 جنيه.

المرجان (وسط وممتاز): زاد المرجان الوسط بمقدار 42.24 جنيه (177.14 جنيه)، بينما زاد المرجان الممتاز بمقدار 36.32 جنيه (218.67 جنيه).



الماكريل المجمد: شهد زيادة قدرها 23.15 جنيه، ليصل إلى 174.33 جنيه.

البربوني (ممتاز ومتوسط): زاد البربوني المتوسط بمقدار 23.75 جنيه (204.67 جنيه)، والممتاز بمقدار 17.76 جنيه (259.29 جنيه).

أسعار البلطي والمكرونة:

البلطي الممتاز: زاد بمقدار 10.37 جنيه، ليصل سعره إلى 106.67 جنيه.

البلطي الأسواني: زاد بمقدار 2.66 جنيه (94.38 جنيه)، بينما زاد البلطي الصغير بمقدار 2.81 جنيه (72.5 جنيه).

المكرونة السويسي: زادت بمقدار 6.15 جنيه، لتصل إلى 136.67 جنيه.

سجلت الموزة زيادة قدرها 2.67 جنيه (124.44 جنيه)، وسمك الشعور زيادة بـ 4.55 جنيه (213.75 جنيه).