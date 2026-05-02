فرصة لشراء.. تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 2 مايو 2026
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 2 مايو 2026
شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم تراجعات قوية خاصة في أنواع الأسماك الفاخرة كالجمبري والسبيط والكابوريا، في حين شهدت الأنواع الأكثر انتشاراً وتداولاً زيادات طفيفة مثل السمك البلطي والذي وصل إلى 106 جنيه للكيلو. 

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الأسماك اليوم في الأسواق كالتالي:

أولاً: تراجعات قوية في قطاع الجمبري والأسماك الفاخرة

تصدرت أصناف الجمبري قائمة الانخفاضات اليوم حيث سجل الجمبري (الممتاز) الانخفاض الأكبر اليوم بمقدار 133.44 جنيه، ليصل متوسط سعره إلى 477.67 جنيه للكيلو.
 

الجمبري

الجمبري (وسط): تراجع بمقدار 115.06 جنيه، ليوضع سعره عند 395.71 جنيه.
الجمبري (صغير): انخفض بمقدار 76.85 جنيه، ليصل إلى 254.29 جنيه، بينما تراجع الجمبري (الجامبو) بمقدار 10.57 جنيه ليستقر عند 661.43 جنيه.

السبيط والكابوريا والثعابين:

أسماك الثعابين: شهدت تراجعاً كبيراً قدره 69.61 جنيه، ليصل الكيلو إلى 431.54 جنيه.
فيليه البلطي: انخفض بمقدار 49.39 جنيه، مسجلاً 161 جنيه للكيلو.
 

اسعار السمك والجمبري

السبيط: تراجع سعره اليوم بمقدار 37.45 جنيه، ليصل إلى 416.67 جنيه.
قشر البياض: سجل انخفاضاً بمقدار 36.51 جنيه، ليتداول عند 165.77 جنيه.
الكابوريا: شهدت تراجعاً بمقدار 16.43 جنيه، ووصل سعرها اليوم لـ 170.71 جنيه.
السردين المجمد: انخفض بمقدار 14.95 جنيه، مسجلاً 101.07 جنيه.
فيما شهدت أصناف أخرى تراجعات طفيفه مثل سمك موسى الذي انخفض 23.14 جنيه (337.5 جنيه)، والبياض الممتاز الذي تراجع 2.34 جنيه (158.57 جنيه)، والمكرونة الخليجي التي انخفضت 0.24 جنيه (122 جنيه).

ثانياً: زيادات في قطاع البلطي والأسماك الشعبية

على الجانب الآخر، شهدت بعض الأصناف الأكثر تداولاً زيادات متباينة، حيث سجل سمك الوقار زيادة ملحوظة قدرها 78.48 جنيه، ليصل سعره إلى 336.36 جنيه.
القاروص: زاد بمقدار 56.82 جنيه، مسجلاً 315.71 جنيه.
المرجان (وسط وممتاز): زاد المرجان الوسط بمقدار 42.24 جنيه (177.14 جنيه)، بينما زاد المرجان الممتاز بمقدار 36.32 جنيه (218.67 جنيه).
 

الماكريل المجمد: شهد زيادة قدرها 23.15 جنيه، ليصل إلى 174.33 جنيه.
البربوني (ممتاز ومتوسط): زاد البربوني المتوسط بمقدار 23.75 جنيه (204.67 جنيه)، والممتاز بمقدار 17.76 جنيه (259.29 جنيه).

الأسماك

أسعار البلطي والمكرونة:

البلطي الممتاز: زاد بمقدار 10.37 جنيه، ليصل سعره إلى 106.67 جنيه.
البلطي الأسواني: زاد بمقدار 2.66 جنيه (94.38 جنيه)، بينما زاد البلطي الصغير بمقدار 2.81 جنيه (72.5 جنيه).
المكرونة السويسي: زادت بمقدار 6.15 جنيه، لتصل إلى 136.67 جنيه.
سجلت الموزة زيادة قدرها 2.67 جنيه (124.44 جنيه)، وسمك الشعور زيادة بـ 4.55 جنيه (213.75 جنيه).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

بالصور

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

بعد طرحها بـ 24 ساعة .. ردود أفعال قوية بأغنية هختار حبه لـ رنا سماحة

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

كامل العدد .. محمد فضل شاكر يحيي حفلا في القاهرة بحضور جماهيري كبير

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر

وفد من جامعة هيروشيما اليابانية يزور الأكاديمية العسكرية المصرية وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد