قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجمارك: قرار جديد يسرع الإفراج ويخفف الأعباء على المستثمرين بالمناطق الاستثمارية
الوزراء: البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يوفر حوافز لبناء قاعدة قوية للصناعات المغذية لها.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة لمصر وزيادة التصدير
الجمبري يتخطى الـ 600 جنيه للكيلو.. وكيلو السمك البلطي من أول 70 وحتى 103 جنيهات.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
وزير الطاقة الإماراتي: الخروج من أوبك وأوبك+ لن يؤثر على الأسعار
ارتفاع تدريجي في الحرارة.. ذروة مرتقبة قبل عودة الأجواء المعتدلة
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة شمال نهر الليطاني في لبنان.. تفاصيل
في حالهم وطيبين.. جيران الزوجين المقتولين داخل منزلهم يكشفون اللحظات الأخيرة من حياتهم
انهيار شرفة يتسبب في تدمير سيارة نجل عارفة عبد الرسول بسيدي بشر
خصومة ثأرية.. الداخلية تكشف حقيقة إجبار أسرة على ترك منزلها بالفيوم
إذاعة الاحتلال: إصابة أكثر من 173 جنديا إسرائيليا في لبنان
لأول مرة.. وصول ممثلين لغرفة السياحة إلى السعودية لمتابعة التجهيزات والأعمال بمخيمات منى وعرفات
توروب يرفض الدخول في معسكر مغلق قبل لقاء الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الجمبري يتخطى الـ 600 جنيه للكيلو.. وكيلو السمك البلطي من أول 70 وحتى 103 جنيهات.. أسعار السمك في الأسواق اليوم

رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك اليوم، الأربعاء 29 أبريل 2026، تباينًا في أسعار الأصناف البحرية، حيث مالت الكفة نحو الانخفاض في عدد من الأصناف الشعبية والأكثر طلبًا مثل بعض أنواع البلطي والسبيط والمكرونة، بينما سجلت أصناف أخرى من الجمبري والقشريات والماكريل زيادات متفاوتة.

تراجع في الأسعار 

تصدرت أنواع البلطي والسبيط قائمة التراجعات السعرية اليوم، حيث انخفض سعر البلطي الأسواني بمقدار 1.11 جنيه ليصل إلى 96.03 جنيه للكيلو، 

كما سجل الفيليه البلطي تراجعًا طفيفًا بقيمة 15 قرشًا ليستقر عند 181.1 جنيه، وتراجع البلطي الصغير بواقع 10 قروش مسجلًا 69.58 جنيه.

كما سجل السبيط انخفاضًا بقيمة 29 قرشًا ليصل إلى 351.3 جنيه للكيلو، 

وتراجعت المكرونة الخليجي بواقع 3.17 جنيه لتصل إلى 121.08 جنيه، 

كما شهد السردين المجمد انخفاضًا بمقدار 71 قرشًا مسجلًا 122.62 جنيه.

وشهد سمك الشعور الانخفاض الأكبر بقيمة 14.82 جنيه ليصل إلى 209.5 جنيه، 

وتراجع سمك موسى بمقدار 5.82 جنيه ليبلغ 256.49 جنيه. 

كما انخفض البياض الممتاز بقيمة 3.29 جنيه مسجلًا 161.4 جنيه، وسمك القرش بواقع 2.08 جنيه ليصل إلى 107.63 جنيه، وصنف الموزة بمقدار جنيهين ليستقر عند 126.5 جنيه للكيلو.

زيادة في الأسعار

وعلى الجانب الآخر، شهدت أسعار الجمبري بمختلف أحجامه والماكريل والكابوريا ارتفاعات ملحوظة، حيث زاد الجمبري الممتاز بقيمة 19.19 جنيه ليصل إلى 476.93 جنيه للكيلو، 

وارتفع الجمبري الوسط بواقع 11.96 جنيه مسجلًا 358.54 جنيه، والجمبري الصغير بزيادة 6.62 جنيه ليبلغ 245.64 جنيه، 

بينما سجل الجمبري الجامبو زيادة محدودة بقيمة 73 قرشًا ليصل إلى 608.56 جنيه.

وفيما يتعلق بالأصناف اليومية الأخرى، فارتفعت الكابوريا بمقدار 9.06 جنيه لتصل إلى 157.5 جنيه، 

وزاد الماكريل المجمد بقيمة 4.61 جنيه مسجلًا 168.49 جنيه للكيلو. 

كما سجلت المكرونة السويسي زيادة قدرها 7.08 جنيه لتصل إلى 131.03 جنيه، 

وارتفع البلطي الممتاز بمقدار 1.03 جنيه ليبلغ 103.36 جنيه للكيلو.

وشملت الارتفاعات أيضًا أصنافًا أخرى، حيث سجلت أسماك الثعابين زيادة بقيمة 22.86 جنيه لتصل إلى 322.57 جنيه، والوقار بزيادة 16.43 جنيه مسجلًا 266.85 جنيه، والقاروص بواقع 11.53 جنيه ليصل إلى 255.46 جنيه. 

كما ارتفع المرجان الوسط بقيمة 8.14 جنيه ليبلغ 151.28 جنيه، والمرجان الممتاز بواقع 5.83 جنيه ليصل إلى 186.7 جنيه، وقشر البياض بزيادة 5.1 جنيه مسجلًا 164.77 جنيه، والحدادي بواقع 2.25 جنيه ليصل إلى 90.71 جنيه، 

والبربوني المتوسط بزيادة 2.08 جنيه ليصل إلى 166.1 جنيه، والبربوني الممتاز بزيادة 39 قرشًا مسجلًا 211.88 جنيه.

قافلة طبية
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
داليا مصطفى
