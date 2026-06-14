جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

أنهى عامل حياة طليقته بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، إثر خلافات بينهما، بعدما حاول إعادتها إلى عصمته عقب الطلاق، إلا أنها رفضت.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة منوف يفيد بقيام عامل بقتل طليقته بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين قيام المدعو "أ. ف. ن"، الشهير بـ"كيمو"، ويعمل عاملًا، بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم حاول إعادة طليقته إلى عصمته بعد طلاقها، إلا أنها رفضت، ما أدى إلى نشوب خلافات بينهما انتهت بقيامه بقتلها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد عدد من الأهالي أن الواقعة أثارت حالة من الذعر بين سكان المنطقة، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بأن المتهم ارتكب الجريمة أمام أطفالهما.

وأوضح الأهالي أن الدافع الحقيقي وراء الواقعة لا يزال غير معلوم حتى الآن، حيث أشار بعض الجيران إلى أن الجريمة جاءت بدافع الغيرة ورغبة المتهم في منع طليقته من الزواج بآخر بعد انفصالهما، فيما رجح آخرون وجود خلافات أسرية وقضايا نفقة بين الطرفين.

وفي سياق متصل، جرى نقل الجثمان إلى مستشفى منوف لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.