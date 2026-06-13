وكيل صحة المنوفية يفاجئ "رمد شبين الكوم" ويُتابع اللمسات الأخيرة للمبنى الجديد

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية موسعة بمستشفى الرمد بشبين الكوم، وذلك لمتابعة سير العمل بالمبنى القديم والوقوف على معدلات الإنجاز والإنشاءات بالمبنى الجديد رافقه خلال الجولة الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي .​

​شملت جولة الدكتور وكيل الوزارة تفقد العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها، حيث تابع انتظام الأطقم الطبية وحضورهم، كما قام بزيارة غرف العمليات ومراجعة وحدات التعقيم، والوقوف على مدى الالتزام بالبروتوكولات الطبية ومكافحة العدوى المتبعة، لضمان أعلى معايير السلامة والأمان للمرضى.

​حرص الدكتور عمرو مصطفى محمود، خلال جولته بالمبنى القديم، على التحدث بشكل مباشر مع المرضى والمترددين على المستشفى، مستمعاً إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهاً بتذليل أي عقبات قد تواجههم فوراً.

كما عقد اجتماعاً سريعاً مع الدكتور إبراهيم البديوي مدير المستشفى لمراجعة خطط العمل بالأقسام المختلفة، وبحث مدى تقدم الأعمال الإنشائية في المبنى الجديد لسرعة دخوله الخدمة.

​وفي تصريح له على هامش الجولة، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية “إن المنظومة الصحية بالمنوفية تشهد إعادة هيكلة وتطوير شاملين بناءً على رؤية القيادة السياسية. جولاتنا الميدانية المستمرة ليست مجرد متابعة، بل هي أداة لضمان جودة الخدمة على أرض الواقع. المبنى الجديد لمستشفى الرمد سيمثل قفزة نوعية في تقديم جراحات وعلاجات العيون بالمحافظة، ولن نسمح بأي تقصير في تطبيق بروتوكولات التعقيم والسلامة، فالإنسان المصري وصحته هما المحرك الأساسي لكل جهودنا.”

​اختتم وكيل الوزارة جولته بمطالبة مدير المستشفى متابعة العمل بالمبنى الجديد لتكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الإنشاءات، تمهيداً لتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، ليكون صرحاً طبياً جديداً يخدم أبناء محافظة المنوفية.