الشباب والرياضة بالمنوفية تنظم ماراثون مشي بشبين الكوم احتفالاً بالعيد القومي

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية اليوم احتفالية رياضية تمثلت في "ماراثون مشي" موسع جاب شوارع مدينة شبين الكوم وسط أجواء وطنية حماسية.

شهد الماراثون حضوراً مكثفاً وقوياً من مختلف الكيانات الشبابية، والاتحادات، والمشروعات القومية التابعة للمديرية، والذين رسموا لوحة وطنية مشرفة بأعلام مصر وشعارات المحافظة بجانب حضور الأجهزة التنفيذية للحي.

استهدف الماراثون دمج كافة فئات الشباب في هذه المناسبة الوطنية الغالية، مع بث الرسائل الإيجابية حول أهمية ممارسة الرياضة ودورها في بناء الشخصية المتكاملة للشباب. وتزينت الفعالية بالبنرات الرسمية وشعار الاحتفال والتي عكست التلاحم التنفيذي الكبير في إخراج الحدث بأبهى صورة تليق بالمحافظة.

​وفي ختام الماراثون أشادت قيادات المديرية ورئيس حي غرب بالروح التنظيمية العالية والالتزام المتميز الذي أظهره شباب المنوفية والكيانات المشاركة، مؤكدين أن قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة سيظل دائماً في طليعة الاحتفالات والمبادرات التنموية والرياضية التي تخدم أبناء الإقليم.

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