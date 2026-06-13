إنقاذ حياة شاب مصاب بطعنة بالقلب في مستشفى جامعة المنوفية

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة المنوفية في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بعد تعرضه لإصابة نافذة وخطيرة بالقلب والصدر كادت أن تودي بحياته.

أوضح عميد الكلية أن المستشفيات الجامعية استقبلت مريض محول من أحد المستشفيات بعد تعرضه لجرح طعني نافذ بالجهة اليمنى من الصدر حيث أظهرت الفحوصات وجود نزيف حاد داخل التجويف الصدري وارتشاح دموي حول القلب الأمر الذي استدعى التدخل الجراحي العاجل.

وعلى الفور تم نقل المريض إلى غرفة العمليات حيث أجرى الفريق الطبي جراحة طارئة كشفت عن وجود تمزق بالبطين الأيمن للقلب مصحوباً بإصابة بالشريان الداخلي ونزيف شديد وتمكن الفريق الطبي من إصلاح التمزق القلبي والسيطرة على النزيف وإصلاح الشريان المصاب ويخضع المريض حالياً للمتابعة الطبية الدقيقة وحالته العامة مستقرة.

وأوضح الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية أن التعامل مع هذه الحالة تم بشكل فوري ومتكامل منذ لحظة وصولها إلى قسم الطوارئ، حيث تم رفع درجة الاستعداد وتجهيز غرفة العمليات وإجراء التدخل الجراحي العاجل في وقت قياسي، مشيراً إلى أن نجاح التدخل يعكس كفاءة منظومة العمل داخل المستشفيات الجامعية وما تشهده من تنسيق مستمر بين مختلف الأقسام الطبية.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تضع ملف الطوارئ والحالات الحرجة على رأس أولوياتها، وتعمل على مدار الساعة لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وسريعة، مع الاستمرار في دعم وتطوير القدرات البشرية والتجهيزات الطبية بما يواكب احتياجات المرضى ويعزز من جودة الخدمة المقدمة.

وأشار الدكتور رفيق سليمان رئيس قسم جراحة القلب والصدر إلى أن القسم يضم كوادر طبية مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة وجراحات القلب والصدر الدقيقة، وأن العمل يتم وفق بروتوكولات طبية حديثة وبالتنسيق بين جميع التخصصات لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى

وضم الفريق الطبي المشارك في الجراحة من قسم جراحة القلب والصدر الدكتور سارة محمد عبد الصادق والدكتور أحمد عبد البديع والطبيب محمد سامح والطبيب محمود زناتي.

وشارك من فريق التخدير الدكتورة سميرة عياد والدكتور محمد هشام والدكتور وئام مؤمن والدكتورة مريم عمران.

كما شارك من هيئة التمريض: عمار ياسر ، وندى مبروك، ومحمود جمال.