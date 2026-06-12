مستشفيات جامعة المنوفية تنجح في علاج حالتين معقدتين بتقنيات الأشعة التداخلية دون جراحة

نجح الفريق الطبي بمستشفيات جامعة المنوفية بوحدة الأشعة التداخلية في علاج حالتين معقدتين دون جراحه ، وذلك ضمن فعاليات اليوم العلمي للأشعة التداخلية الذي نُظم بمشاركة نخبة من أساتذة التخصص من الجامعات المصرية.

وأكد عميد كلية الطب أن هذا النجاح يأتي في إطار حرص مستشفيات جامعة المنوفية على دعم التخصصات الدقيقة وتوفير أحدث وسائل التشخيص والعلاج، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة وآمنة للمرضى، مشيرًا إلى أن الأشعة التداخلية أصبحت من التخصصات الحيوية التي تتيح حلولًا علاجية فعالة بأقل تدخل جراحي ممكن.

وأوضح أنه تم نجاح إزالة ورم لمريض كان يعاني من ورم وعائي ليفي أنفي بلعومي منذ ست سنوات، تسبب في انسداد بالأنف وتغير بالصوت. ونظرًا للطبيعة شديدة التوعية الدموية للورم وما يمثله استئصاله الجراحي من تحدٍ نتيجة احتمالية حدوث نزيف غزير، تم التنسيق بين وحدة الأشعة التداخلية وقسم الأنف والأذن والحنجرة برئاسة الدكتور ياسر خليل رئيس القسم لإجراء انصمام وعائي للشرايين المغذية للورم باستخدام الجسيمات والإسفنج الجيلاتيني، ما أدى إلى القضاء على التروية الدموية للورم بصورة كاملة، وأعقب ذلك استئصال جراحي ناجح للورم مع الحد الأدنى من فقدان الدم ودون الحاجة إلى نقل دم للمريض.

وتم التعامل مع حالة مريضة كانت تعاني من سكتة دماغية سابقة وعدة نوبات إقفارية عابرة، حيث أظهرت الفحوصات وجود تضيق شديد بنسبة تراوحت بين 80% و90% عند بصلة الشريان السباتي الأيسر ممتدًا إلى الشريان السباتي الداخلي الأيسر. وبعد إجراء القسطرة التشخيصية للتأكد من درجة التضيق، تم تركيب دعامة بالشريان المصاب بنجاح، مما أسهم في استعادة القطر الطبيعي للشريان وتحقيق انفتاح كامل للمجرى الوعائي وتحسن فوري في تدفق الدم دون حدوث أي مضاعفات.

وضم الفريق الطبي الدكتور عمرو محمود أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية بجامعة عين شمس، و الدكتور محمد الوراقي أستاذ الأشعة التشخيصية بالمعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، و الدكتور عمر عبدالعزيز أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية بجامعة القاهرة، و الدكتور محمد كامل عبدالمجيد أستاذ مساعد الأشعة التشخيصية والتداخلية، والدكتور محمد رشاد، والدكتورة إسراء راشد، والدكتورة أميرة عبدالحميد المدرسين المساعدين بالقسم، إلى جانب الأطباء النواب بالقسم، وفنيي القسطرة٫ أحمد دياب٫ محمد مختار، وفريق التمريض مس سماح بيومي، محمد شراقي، و أحمد شوقي.