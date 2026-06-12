بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل

توفي اليوم المتهم بقتل الدكتور الجامعي لطفي مرعي ابن قرية بمم بمركز تلا في محافظة المنوفية .

جاء ذلك عقب أيام من احتجازه في العناية المركزة بمستشفي شبين الكوم وذلك عقب قيامه بطعن نفسه بعد قيامه بطعن الدكتور الجامعي لطفي مرعي.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة تلا بوفاة المتهم بقتل الدكتور لطفي مرعي داخل المستشفى متأثرا بإصابته.

وسادت حالة من الحزن بين ابناء قرية بمم بمركز تلا عقب مصرع دكتور جامعي علي يد شاب طعنه بسلاح أبيض ثم طعن نفسه.

وفوجئ الأهالي بقيام شاب بطعن الدكتور لطفي كيلاني مرعي، الأستاذ بكلية البترول والتعدين جامعة السويس.

وبعد ذلك قام الشاب بطعن نفسه محاولا التخلص من حياته وتم نقله إلي المستشفي.

وأكد الأهالي أن الدكتور لطفي مرعي معروف بين الأهالي بحب الخير حيث كان مسئولا عن بيت المال في القرية.

وأوضح الأهالي أن المجني عليه حاول الصلح بين المتهم ووالدته بسبب خلاف بينهما وبعد محاولة الصلح حضر المتهم إلى منزل المجني عليه وتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة بطعنة نافذة في البطن.

وأوضح الأهالي أن المتهم حاول التخلص من حياته بعد ذلك حيث قام بطعن نفسه بالمطواة.

وتم نقل جثمان الدكتور الجامعي إلي المستشفي لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وسط حالة من الحزن بين الجميع.