محافظ المنوفية يسلم 20 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين المستوفين للاشتراطات

سلم اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية 20 عقد تقنين جديد لعدد من المواطنين واضعي اليد بعد استيفائهم كامل الاشتراطات القانونية وموافقات الجهات المعنية وفقاً لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة ، جاء ذلك خلال لقائه بهم بقاعة الإجتماعات بالديوان العام تزامناً مع إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ120 ، وبحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، المستشار عصام النديم المستشار القانوني للمحافظة ، المهندسة علا الجعبري مدير عام إدارة الاملاك ، يحيى شكر مدير منظومة التقنين الالكترونية بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تحرير 80 عقد تقنين علي المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة ، وإجمالي ما تم تسليمه حتي الآن بلغ 56 عقداً علي القانون الجديد ، مؤكداً أن معدلات الإنجاز المحققة بملف أراضي أملاك الدولة يعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة بإعتباره أحد الملفات الحيوية التي توليها الدولة إهتماماً بالغاً لما له من أثر مباشر في حماية حقوق الدولة والمواطنين ويحقق مردوداً إيجابياً كبيراً على مسار التنمية.

وأكد المحافظ علي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل متابعتها اليومية لملف التقنين لنهوه بشكل كامل ورفع معدلات الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، ومشدداً علي ضرورة إستمرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتذليل جميع العقبات أمام المواطنين الجادين ، والتعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة وإزالتها في المهد، والالتزام بالتوجيهات والقرارات المنظمة في هذا الشأن.

جدير بالذكر ، أن الدولة أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضى أملاك الدولة كخطوة مهمة نحو التحول الرقمى والتى تمثل إطاراً تشريعياً حديثاً يهدف إلى تقنين واضع اليد على أملاك الدولة من خلال قيام المواطن بالدخول على المنصة وتقديم بيانات قطعة الأرض محل التعدي وبياناته الشخصية وتقوم المنصة بإستكمال باقى الإجراءات الكترونياً من خلال تكليف مديرية المساحة بعمل رفع مساحى للقطعة بإحداثيات دقيقة واستكمال كافة الإجراءات بعد سداد رسوم الفحص والمعاينة الكترونياً تيسيراً على المواطنين وإنهاء الملفات بصورة دقيقة.