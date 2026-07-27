هاني سعيد: بيراميدز يواجه ألانيا سبور التركي وديا الأربعاء

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن خوض الفريق لمباراة ودية ثانية في المعسكر التحضيري المقام حاليا في تركيا وتحديدا بمدينة أرضروم ويستمر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

وأوضح هاني سعيد أن بيراميدز سيواجه نادي ألانيا سبور التركي وديا في الخامسة من مساء الأربعاء على ملعب مدينة أرضروم التي يقيم فيها الفريق معسكره.

وأشار إلى أن هذه المباراة ستكون الثانية في معسكر الإعداد ضمن 4 لقاءات ودية تم الاتفاق عليها، وكانت البداية أمام بيرسبوليس الإيراني ثم ألانيا سبور التركي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان تباعا عن باقي اللقاءات.

بيراميدز يخسر أول لقاء ودي

خسر فريق بيراميدز أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن معسكر إعداد بيراميدز في تركيا.

ويخوض بيراميدز معسكره الإعدادي للموسم الجديد، في تركيا، حيث سيلعب الفريق أربع مباريات ودية خلال المعسكر.

وتعد هذه أولى مباريات بيراميدز تحت قيادة المدير الفني الجديد الجنوب إفريقي رولاني موكوينا.