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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبد المنعم ومصطفى محمد على رادار بيراميدز

مصطفي محمد
مصطفي محمد
ميرنا محمرد

كشف الإعلامي هاني حتحوت أن إدارة نادي بيراميدز تعمل خلال الفترة الحالية على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد.

وقال خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر قناة "مودرن"، إن بيراميدز يفاوض محمد عبد المنعم، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف نيس الفرنسي.

وأضاف حتحوت أن أحد وكلاء اللاعبين عرض محمد عبد المنعم على مسؤولي نادي بيراميدز، الذين أبدوا ترحيبًا كبيرًا بالفكرة، وأكدوا استعدادهم لرصد مقابل مادي كبير للاعب حال رغبته في الانتقال إلى النادي السماوي، مشيرًا إلى أنه لا توجد مفاوضات أو عروض رسمية بين النادي واللاعب حتى الآن.

وأوضح أن محمد عبد المنعم لا يمانع الانتقال إلى بيراميدز في حال عدم تلقيه عروضًا خارجية أو خليجية، وعندها سيفاضل بين عرضي الأهلي وبيراميدز.

وتابع حتحوت أن الأهلي يمثل الأولوية بالنسبة للاعب، حال تساوى أو تقارب الراتب المعروض من الناديين، مشيرًا إلى أن الأهلي سيلتزم بسقف الرواتب في حال التعاقد معه، بينما يبدي بيراميدز استعدادًا لمنحه راتبًا أكبر.

وواصل حتحوت تصريحاته، مؤكدًا أن مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر والمحترف في نانت الفرنسي، معروض أيضًا على نادي بيراميدز، وأن اللاعب أبدى موافقته على الانضمام إلى صفوف الفريق.

واختتم حديثه بالتأكيد أن مصطفى محمد يعد من أبرز المهاجمين، وسيشكل إضافة قوية لفريق بيراميدز حال إتمام الصفقة.

حتحوت بيراميدز منتخب مصر صفقات بيراميدز

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