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انفراج التوترات بين أمريكا وإيران يدفع الدولار للتراجع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفراج التوترات بين أمريكا وإيران يدفع الدولار للتراجع

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تراجع الدولار الأمريكي أمام عدد من العملات الرئيسية خلال مستهل تعاملات الأسواق الآسيوية، الاثنين، مع انحسار التوترات الجيوسياسية عقب توقف الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول الأعلى مخاطرة.

وسجل الدولار انخفاضًا بنسبة 0.2% أمام الين الياباني ليصل إلى 163.585 ين، في أكبر تراجع يومي له منذ 10 يوليو، بينما ارتفع اليورو بالنسبة نفسها إلى 1.1397 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.2% ليسجل 1.3353 دولار.

كما حقق الدولار النيوزيلندي مكاسب بنسبة 0.3% ليصل إلى 0.5802 دولار، فيما ارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.6997 دولار.

وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، بنسبة 0.25% إلى 101.23 نقطة، مع انطلاق أسبوع يترقبه المستثمرون بسبب اجتماعات عدد من البنوك المركزية، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وعلى صعيد العملات المشفرة، واصلت مكاسبها، إذ ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 0.9% لتسجل 65193.62 دولارًا، بينما صعدت إيثر بنسبة 1.9% إلى 1948 دولارًا.

الدولار الأمريكي الولايات المتحدة وإيران الين الياباني تراجع الدولار الأمريكي الفيدرالي الأمريكي

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