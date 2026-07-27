نائبة: تطوير التعليم يؤسس لجيل يمتلك أدوات المستقبل ويواكب الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعكس بوضوح المكانة التي يحتلها ملف التعليم في أجندة الدولة المصرية، باعتباره المحور الرئيسي لبناء الإنسان، وأحد أهم مرتكزات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن المتابعة الدورية من الرئيس لخطط تطوير التعليم تؤكد وجود رؤية استراتيجية تستهدف إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضحت شاهين، في بيان لها اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم لا يقتصر على تحديث المناهج أو إنشاء مدارس جديدة، وإنما يشمل بناء منظومة متكاملة ترتكز على الجودة والابتكار وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك أدوات العصر وتستطيع مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وأشادت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدة أنها تمثل أحد أهم نماذج تطوير التعليم الفني في مصر، لما توفره من تدريب عملي وشراكات حقيقية مع مؤسسات الإنتاج والقطاع الخاص، بما يخلق خريجًا مؤهلًا لسوق العمل منذ اليوم الأول، لافتة إلى أن التعاون مع دول تمتلك خبرات تعليمية متقدمة، مثل ألمانيا وإيطاليا، يعكس نجاح الدولة في نقل التجارب الدولية الرائدة وتوطينها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المصري.

وأضافت أن التعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية، وفي مقدمتها مؤسسة البكالوريا الدولية، وجامعة هيروشيما اليابانية، وجامعة هارفارد الأمريكية، يعكس توجهًا جادًا نحو الارتقاء بجودة العملية التعليمية وفق أحدث المعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت الثقافية، مؤكدة أن إدراج البرمجة والذكاء الاصطناعي والثقافة المالية داخل المناهج يمثل خطوة نوعية لإعداد الطلاب لمهن المستقبل وتعزيز قدراتهم على التفكير النقدي والإبداع والابتكار.

وأكدت شاهين أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التعليم، وأن تطوير المعلم، وتحديث المناهج، وتوفير بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي، تمثل عناصر أساسية لضمان نجاح منظومة الإصلاح التعليمي، مشيرة إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يعكس إرادة سياسية قوية لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم، إلا أن استمرار التقييم والتطوير سيضمن الحفاظ على هذا الزخم وتحقيق أفضل النتائج.

واختتمت النائبة جيهان شاهين بيانها بالتأكيد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق واضحة لاستكمال مسيرة تطوير التعليم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة عالميًا، مؤكدة أن التعليم لم يعد مجرد خدمة، بل أصبح استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الوطن، والضمانة الحقيقية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.