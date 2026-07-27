مشروع ودخل شهري ثابت.. عمرو الليثي يتبنى حالة مريض الفقاع الجلدي

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي شابًا يُدعى أحمد، يبلغ من العمر 24 عامًا، خلال حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة، حيث كشف عن قصة معاناته بعد فقدان والده وشقيقتيه، إلى جانب إصابته بمرض نادر يُعرف باسم «الفقاع الجلدي».

وقال عمرو الليثي خلال تقديمه للفقرة: «ضيفي في الفقرة دي حالة إنسانية واجتماعية استثنائية توجع القلب بكل معنى الكلمة»، موضحًا أن أحمد فقد والده في حادث عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات، ثم فقد شقيقتين بسبب مرض الصرع، بينما تعاني شقيقته الثالثة من المرض نفسه.

وأضاف الليثي أن أحمد يواجه أيضًا مرض الفقاع الجلدي، وهو مرض صعب يجعل أبسط الحركات تسبب له الألم والجروح، لكنه رغم معاناته لم يستسلم، وتحمل مسؤولية والدته وشقيقته، وواصل البحث عن فرصة عمل تساعده على مواجهة ظروف الحياة.

أحمد: تحملت المسؤولية منذ الصغر وأحلم بمشروع بقالة

وروى أحمد تفاصيل قصته قائلًا: «والدي توفي وأنا عندي 9 سنوات، ومن وقتها تحملت المسؤولية، وإخواتي توفاهم الله، ومن صغري اكتشفت إصابتي بهذا المرض الذي يجعلني غير قادر على الحركة بشكل طبيعي».

وأضاف: «أتمنى مساعدتي في إقامة مشروع بقالة يكون مصدر دخل يساعدني على استكمال حياتي».

والدة أحمد: علاج أولادي مكلف والمرض مزمن

وتحدثت والدة أحمد عن معاناتها قائلة: «تعبت كثيرًا وظروفنا صعبة جدًا، وعلاج أولادي يكلفني كثيرًا، والحمد لله مستورة».

وأوضحت أن مرض أحمد «فقاع جلدي»، وهو مرض مزمن يحتاج إلى متابعة وعلاج مستمر، مؤكدة صعوبة تحمل تكاليف العلاج في ظل الظروف الحالية.

عمرو الليثي يعلن دعمه لأحمد ويوفر له مشروعًا

ووجه عمرو الليثي رسالة دعم لأحمد قائلًا: «بتمنى لك الشفاء، وإن شاء الله فيه مشروع هتاخده وحاجة شهرية ثابتة تساعدك».

كما أعلن مدير مؤسسة «سند» خلال الفقرة تبني حالة أحمد، مؤكدًا تقديم الدعم له ولأسرته، وتوفير مشروع مستدام يضمن له دخلًا ثابتًا، إلى جانب المساعدة اللازمة لمواجهة ظروفه الصحية والاجتماعية.

ويواصل برنامج «واحد من الناس» تقديم فقراته الإنسانية التي تسلط الضوء على قصص التحدي والصمود، وتسعى إلى دعم الحالات الإنسانية ومساندة أصحاب الظروف الصعبة.