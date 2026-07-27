برلماني: مبادرة تعزيز الصادرات تدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي

أشاد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مبادرة وطنية لتعزيز الصادرات من المحافظات، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو استثمار المزايا النسبية لكل محافظة، وتحويلها إلى مراكز إنتاج وتصدير قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقال النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ إن محافظة السويس تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتكون في مقدمة المحافظات المستفيدة من المبادرة، في ظل موقعها الجغرافي الفريد، ووجود الموانئ البحرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلًا عن المناطق الصناعية التي تضم استثمارات محلية وأجنبية في قطاعات متنوعة.

وأكد أحمد حافظ، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية، وأصبح الوقت مناسبًا لتعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات عبر التوسع في التصدير.

مقترحات لدعم السويس

وطرح النائب أحمد حافظ عددًا من المقترحات لتعظيم الاستفادة من المبادرة داخل محافظة السويس، في مقدمتها إنشاء مركز دائم لخدمة المصدرين يضم ممثلين عن الجهات المعنية لإنهاء جميع الإجراءات في مكان واحد، بما يختصر الوقت ويقلل الأعباء على المستثمرين.

كما دعا حافظ، إلى إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بالقرب من الموانئ، تضم مخازن حديثة ومراكز للتعبئة والتغليف والتبريد، بما يسهم في رفع كفاءة الصادرات وتقليل تكاليف النقل والتداول، خاصة للمنتجات الغذائية والصناعية.

وطالب النائب أحمد حافظ بإطلاق برنامج لتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السويس للتصدير، من خلال توفير برامج تدريبية على معايير الجودة الدولية، وآليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع تقديم حوافز للمصانع التي تنجح في فتح أسواق تصديرية جديدة.

وأشار إلى أهمية التوسع في المعارض الدولية والبعثات التجارية للترويج لمنتجات الشركات العاملة بالسويس، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتج المصري.

وأك أن نجاح مبادرة تعزيز الصادرات لن يتحقق فقط بزيادة حجم الإنتاج، وإنما ببناء منظومة متكاملة تربط الصناعة بالنقل والخدمات اللوجستية والتسويق الخارجي، مؤكدًا أن محافظة السويس تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتصبح إحدى أهم بوابات التصدير في مصر، إذا ما جرى استثمار إمكاناتها بالشكل الأمثل، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.