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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قانون حيازة الكلاب في مصر.. عقوبات صارمة لحماية المواطنين من حوادث العقر

الكلاب
الكلاب
حسن رضوان

يستهدف القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، تنظيم تربية هذه الحيوانات ومعالجة الظواهر السلبية التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا، بعد زيادة حوادث العقر والإصابات بين المواطنين.

وينص القانون على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بشكل عام، مع وضع آليات واضحة للترخيص والضوابط الخاصة بالتداول والتربية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن العام.

حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بمصر لحماية المواطنين

وتضمن القانون عقوبات صارمة على المخالفين، حيث نصت المادة 15 على غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه لكل من خالف أحكام القانون بحيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة باصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو تجاهل اتحادات العقارات والتجمعات السكنية لضوابط دخول الحيوانات الخطرة. كما تضاعف الغرامة بحسب عدد الحيوانات أو المخالفات.

أما المادة 16 فقد نصت على عقوبة الحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 30 ألفًا ومليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على المخالفة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، بما في ذلك عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان بأي أمراض معدية أو وبائية.

وأشارت المادة 17 إلى أن كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطير أو كلب يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، وفي حالة سبق الإصرار أو الترصد، تصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه، بما يعكس جدية الدولة في حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بهذه الحيوانات.

حيازة الحيوانات الخطرة حظر حيازة الحيوانات الكلاب الشارع المصري

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