محافظ الغربية يخاطب الصحة بمتابعة حالة نائبة كفر الزيات عقب إصابتها بحادث سير

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالضرورة متابعة وتوفير الرعاية الصحية الكاملة الدكتورة إيناس عبد المطلب نائبة مجلس كفر الزيات عقب إصابتها بحادث تصادم أمام مزلقان كفر ديما بطريق "طنطا - كفر الزيات".
توجيهات محافظ الغربية
وكانت نائبة رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الزيات تعرضت لحادث تصادم من جهه سيارة مسرعه أثناء أداء واجبها الوظيفي لمتابعة حادث مهم بمزلقان كفر ديما رصد بغرفة العمليات التابعة لديوان المحافظة.
تعرض لحادث سير
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك، حملات عبر جروبات السوشيال ميديا للدعاء بالشفاء العاجل عقب تدهور الحالة الصحية للمصابه وحجزها بالعناية المركزة.