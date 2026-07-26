أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب في مصر متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين، في ظل التغيرات المتلاحقة التي تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية، والتي تنعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار المعدن النفيس داخل محال الصاغة.

ويحرص الكثيرون على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بهدف الشراء أو البيع أو الاستثمار، باعتباره أحد أهم أدوات الحفاظ على قيمة المدخرات والتحوط ضد تقلبات الأسواق، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 6870 جنيها للبيع، و6825 جنيها للشراء.

عيار 21: 6010 جنيهات للبيع، و5970 جنيها للشراء.

عيار 18: 5150 جنيها للبيع، و5115 جنيها للشراء.

عيار 14: 4005 جنيهات للبيع، و3980 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: 48080 جنيها للبيع، و47760 جنيها للشراء.

أوقية الذهب بالجنيه: 213635 جنيها للبيع، و212215 جنيها للشراء.

أوقية الذهب عالميا: 4055.92 دولارا.

ما العوامل التي تحدد أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، يأتي في مقدمتها حركة العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط، فضلا عن مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي.

كما تلعب التطورات السياسية دورا مؤثرا في حركة الذهب، إذ يتزايد الطلب عليه خلال فترات الأزمات والتوترات باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم.

وفي المقابل، قد تتراجع أسعار الذهب أو تنخفض جاذبيته الاستثمارية مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار الأمريكي، حيث يتجه المستثمرون في هذه الحالات إلى الأصول التي توفر عوائد أعلى.

الذهب يواصل الحفاظ على مكانته الاستثمارية

لا يزال الذهب يحافظ على مكانته كأحد أهم الأصول الاستثمارية التي يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات لتنويع المحافظ المالية وتقليل مخاطر تقلبات الأسواق، مستفيدا من قدرته على الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل.

ويرى متابعون للأسواق أن تحركات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها قرارات السياسة النقدية العالمية، ومستويات أسعار الفائدة، واتجاهات التضخم، وأداء الدولار الأمريكي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في الأسواق الدولية.

وتظل المتابعة اليومية لأسعار الذهب من الأمور المهمة للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تساعد على اختيار التوقيت المناسب لاتخاذ القرار في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها سوق الذهب محليا وعالميا.