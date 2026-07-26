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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اعتد.اء وسحل أسرة في سكن مصر بحدائق أكتوبر.. فيديو يشعل مواقع التواصل

اعتداء وسحل أسرة في سكن مصر بحدائق أكتوبر.. فيديو يشعل مواقع التواصل
اعتداء وسحل أسرة في سكن مصر بحدائق أكتوبر.. فيديو يشعل مواقع التواصل
إسراء عبدالمطلب

أثارت واقعة الاعتداء على عدد من الشباب داخل أحد مشروعات "سكن مصر" بمدينة حدائق أكتوبر حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول مستخدمون مقطع فيديو وثق لحظات من المشاجرة، وما تبعها من اعتداءات أسفرت عن إصابات بالغة لأحد الشباب، وسط مطالب بسرعة محاسبة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعاد الفيديو المتداول إلى الواجهة الحديث عن المشاجرات التي تبدأ بخلافات بسيطة، لكنها سرعان ما تتطور إلى اعتداءات عنيفة قد تنتهي بإصابات خطيرة أو خسائر في الأرواح، خاصة في المناطق السكنية التي تشهد كثافة سكانية كبيرة.

فيديو متداول يقود إلى ضبط متهم بسرقة محتويات مسجد بالدقهلية ...

فيديو يوثق لحظات الاعتداء

وأظهر مقطع الفيديو المتداول حالة من الفوضى داخل محيط المشروع السكني، حيث تجمع عدد من الأشخاص في أثناء وقوع المشاجرة، بينما حاول بعض الأهالي التدخل لاحتواء الموقف، في الوقت الذي استمر فيه الاعتداء على عدد من الشباب.

وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وتباينت تعليقات المتابعين بين المطالبة بسرعة ضبط جميع المتورطين، وتشديد العقوبات على كل من يشارك في مثل هذه الوقائع التي تهدد أمن المواطنين داخل التجمعات السكنية.

كيف بدأت الواقعة؟

وبحسب رواية أسرة المجني عليهم، فإن الأحداث بدأت بمشادة كلامية عابرة بين أحد الأبناء وطفل كان يلعب كرة القدم في الشارع، بعدما طلب منه الابتعاد بالكرة، قبل أن تتدخل أسرة الطفل، وتنتهي المشادة في ظاهر الأمر دون وقوع أي اشتباكات.

إلا أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تحولت الخلافات بعد فترة قصيرة إلى اعتداء جماعي، بحسب رواية الأسرة، بعدما فوجئ الأبناء بعدد من الأشخاص يهاجمونهم أثناء استعدادهم لمغادرة المنطقة.

مطاردة وانتهاء المشهد داخل سيارة

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشباب كانوا يستعدون للسفر، واستقلوا سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، إلا أنهم فوجئوا بسيارة أخرى تقل عددًا من الأشخاص تلاحقهم.

وتؤكد الأسرة أن المعتدين أجبروا سائق السيارة على التوقف، قبل أن يعتدوا على الأبناء باستخدام الشوم، ما تسبب في إصابات بالغة استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابات خطيرة وتحقيقات جارية

أسفر الاعتداء، وفقًا لما أعلنته الأسرة، عن إصابة أحد الأبناء بتهتك في الجمجمة، وخضوعه لجراحة و15 غرزة بالرأس، بينما تعرض شقيقه لإصابة تمثلت في شرخ بفقرات الظهر، ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية.

وعقب الواقعة، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية وهيئة الإسعاف، حيث انتقلت القوات إلى مكان البلاغ، ونُقل المصابون إلى المستشفى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبدأت جهات التحقيق في فحص ملابساتها والاستماع إلى أقوال أطرافها.

مطالب بسرعة محاسبة المتورطين

وأثارت الواقعة حالة من التعاطف مع المصابين، خاصة بعد انتشار الفيديو، فيما طالب عدد من المتابعين بسرعة الانتهاء من التحقيقات، وتقديم كل من يثبت تورطه إلى العدالة، مؤكدين أهمية التصدي لمثل هذه الوقائع للحفاظ على الأمن داخل التجمعات السكنية.

ومن جانبها، قالت والدة المصابين، إن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بسيطة بين أحد أبنائها وطفل كان يلعب كرة القدم في الشارع، مؤكدة أن والد الطفل وعمه تدخلا، وانتهى الموقف في حينه، ولم تتوقع أن يتطور الأمر إلى اعتداء بهذا الشكل.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أبناءها كانوا يستعدون للسفر واستقلوا سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، إلا أنهم فوجئوا بسيارة أخرى تعترض طريقهم، قبل أن يترجل منها عدد من الأشخاص ويعتدوا على نجلها بالشوم، ما تسبب في إصابته بجروح بالغة في الرأس، بينما حاولت الاستغاثة بالمارة لإنقاذه.

واختتمت حديثها قائلة إن أبناءها نُقلوا إلى المستشفى بعد إبلاغ الشرطة والإسعاف، مشيرة إلى أن أحدهما أصيب بتهتك في الجمجمة وخضع لـ15 غرزة، بينما تعرض الآخر لشرخ في فقرات الظهر، مطالبة بسرعة محاسبة المتورطين وإنصاف أبنائها.

سكن مصر حدائق أكتوبر سحل أسرة إصابات خطيرة

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