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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بمدينة حدائق أكتوبر

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آية الجارحي

 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بمدينة حدائق أكتوبر، والتي شملت أعمال النظافة والصيانة والزراعة، وحملات إزالة المخالفات والإشغالات، واستكمال المشروعات التعليمية والرياضية، إلى جانب متابعة منظومة التواصل مع المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وموقف تسليم المشروعات السكنية.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات والخدمات، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا من المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أوضح فيه أنه فيما يتعلق بالمشروعات السكنية، يواصل الجهاز تسليم الوحدات السكنية بمشروع 810 عمارات بمنطقة الغابة الشجرية حتى يوم 29 يوليو 2026، وفقًا للجداول الزمنية المقررة، مع توفير منظومة متكاملة لتيسير إجراءات التسليم للمواطنين.

وأضاف رئيس الجهاز أن العمل يتواصل بمشروع مركز الشباب المتكامل المقام على مساحة 18,497 مترًا مربعًا، والذي يضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والخدمية والترفيهية، تشمل حمامات سباحة، وملاعب متنوعة، ومبنى اجتماعيًا، وصالة ألعاب رياضية، ومناطق خضراء، وخدمات متكاملة، بما يسهم في دعم جودة الحياة لسكان المدينة.

وفي قطاع التعليم، تابعت وزيرة الإسكان معدلات تنفيذ مشروعات المعاهد الأزهرية بمدينة حدائق أكتوبر، وشملت: المعهد الأزهري الجاري تنفيذه بمشروع النرجس (1) – 645 عمارة سابقًا – والمعهد الأزهري بمنطقة خدمات زهور سيتي – زهرة أكتوبر (ابني بيتك الخامسة والسابعة سابقًا)، مع استمرار أعمال التشطيبات واستكمال تنسيق الموقع، تمهيدًا لدخول المشروعين الخدمة، دعمًا للمنظومة التعليمية وتلبيةً لاحتياجات سكان المدينة.

وفي إطار دعم الاستثمار والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، أعلن جهاز المدينة استحداث مكتب متخصص لخدمة المستثمرين بمقر الجهاز، بهدف تيسير إجراءات إنهاء المعاملات، مع تخصيص خدمات ميسرة لكبار السن وذوي الهمم، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأشار المهندس ياسر عبدالحليم حسن إلى أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة متكاملة لأعمال النظافة والصيانة بعدد من المناطق، شملت منطقتي النخيل (1) بطريق دهشور والنخيل (2) بإجمالي 1185 عمارة، إلى جانب منطقة حدائق الأوركيد بمساحة 390 فدانًا، حيث تضمنت الأعمال رفع المخلفات، وصيانة شبكات الكهرباء، وتطهير بالوعات صرف الأمطار، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وأضاف أن أعمال صيانة المسطحات الخضراء تتواصل بمنطقة وادي النيل، وذلك ضمن خطة دورية للحفاظ على الرقعة الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وفيما يتعلق بملف الانضباط الحضاري، أكد رئيس الجهاز استمرار الحملات اليومية لإزالة الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء وتغيير الأنشطة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة عدد من المخالفات، وإيقاف أعمال بناء دون ترخيص، وضبط مخالفات تغيير النشاط بعدد من المناطق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وفي إطار الاستجابة لمطالب السكان، تابع الجهاز تدعيم منظومة مكافحة الحشرات الطائرة، من خلال شراء جهازين حديثين عاليي السعة، بما يرفع كفاءة أعمال الرش ويوفر تغطية شاملة لمختلف مناطق المدينة، حفاظًا على الصحة العامة، خاصة خلال فصل الصيف.

كما واصل الجهاز تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، من خلال عقد اللقاءات الدورية مع ممثلي السكان، حيث تم تنظيم اللقاء الدوري مع ممثلي منطقتي الكوثر والقرنفل، للاستماع إلى مطالب المواطنين ومناقشة مقترحات تطوير الخدمات، مع توجيه الإدارات المختصة بسرعة دراسة تلك المطالب ووضع برامج زمنية لتنفيذها وفقًا للأولويات والإمكانات المتاحة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل متابعة الأداء بمختلف أجهزة المدن الجديدة بصورة دورية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة المرافق، وسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

حدائق أكتوبر الإسكان الإشغالات المشروعات السكنية

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