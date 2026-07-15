بعد الجدل على السوشيال ميديا.. «الإسكان الاجتماعي» يرد على واقعة 6 أكتوبر الجديدة

أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن المنشور المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ادعى تعرض أحد المواطنين وأطفاله لسوء معاملة من بعض العاملين بمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لا يعكس حقيقة ما جرى على أرض الواقع، وتضمن قدرًا من التهويل والمبالغة في عرض الواقعة، بما قد يؤدي إلى تكوين انطباعات غير دقيقة لدى الرأي العام.





وأوضح الصندوق، أنه تم مراجعة الواقعة والتحقق من تفاصيلها، ليتبين أن ما ورد بالمنشور لا يتفق مع الأحداث الفعلية، مؤكدًا أن مأموري الضبط القضائي يؤدون مهامهم في إطار أحكام القانون والضوابط المنظمة لعملهم، ووفق إجراءات واضحة ومحددة.

وأشار الصندوق إلى أن مأموري الضبط القضائي يتلقون تدريبات دورية تهدف إلى ضمان حسن التعامل مع المواطنين والالتزام بأعلى درجات المهنية أثناء مباشرة أعمالهم، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق المواطنين.

وأكد أن التحقق من بيانات المقيمين بالوحدات السكنية ومطابقتها مع بيانات المستفيدين الفعليين المسجلة لدى الصندوق يعد من الاختصاصات القانونية الأصيلة لمأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام وضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه.

ودعا صندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين إلى التعاون مع مأموري الضبط القضائي أثناء أداء مهامهم، مشددًا على أنه يرحب بتلقي أي شكاوى أو ملاحظات، ويتم التعامل معها بكل شفافية وجدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود أي مخالفة.