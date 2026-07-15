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شرطة يوتا تكشف تفاصيل هجوم استهدف مسلما بدافع الكراهية.. الجاني: أنوي قتل المسلمين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرطة يوتا تكشف تفاصيل هجوم استهدف مسلما بدافع الكراهية.. الجاني: أنوي قتل المسلمين

شرطة يوتا
شرطة يوتا
علي صالح

كشفت شرطة ولاية يوتا الأمريكية عن تفاصيل هجوم وصفته بأنه مدفوع بدوافع دينية، بعدما أقدم رجل على طعن عامل مسلم داخل مركز فالي فير مول التجاري بمدينة ويست فالي سيتي، معترفًا خلال التحقيقات بأنه استهدف الضحية بسبب ديانته، وأنه كان يعتزم "قتل المسلمين"، وفقًا لوثائق قضائية نشرتها السلطات.

وبحسب إفادة الشرطة، اقترب المشتبه به، البالغ من العمر 48 عامًا، من الضحية أثناء عمله داخل أحد الأكشاك التجارية، وبدأ الحديث معه، ثم سأله عن اسمه ودينه، وطلب منه زجاجة ماء. وما إن استدار العامل لإحضارها حتى باغته المهاجم بسكين، مسددًا إليه طعنات متتالية في أنحاء متفرقة من جسده. 

وذكرت الشرطة أن الضحية نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، بينما أفادت عائلته بأنه تعرض لأكثر من 15 طعنة وسيحتاج إلى فترة علاج طويلة.

وأشادت السلطات بشجاعة عدد من المارة الذين تدخلوا سريعًا وتمكنوا من السيطرة على المهاجم وتجريده من السكين وتثبيته على الأرض حتى وصول عناصر الشرطة، وهو ما حال، بحسب المحققين، دون وقوع مزيد من الضحايا.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بأنه اختار الضحية عمدًا بسبب كونه مسلمًا، وقال للمحققين إنه "ينوي قتل المسلمين"، وهو ما دفع الشرطة إلى التأكيد في مذكرة التوقيف أنه "يشكل خطرًا جسيمًا على المجتمع إذا أُفرج عنه"، بالنظر إلى سلوكه العنيف، وأفكاره المتطرفة، وما وصفته بـ"التخطيط المسبق لوقوع أحداث تسفر عن عدد كبير من الضحايا". 

وأُودع المتهم السجن على ذمة التحقيق في اتهامات تشمل الشروع في القتل وحيازة سلاح محظور، فيما يدرس الادعاء العام توجيه اتهامات إضافية قد تشمل جريمة كراهية.

وأدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) الهجوم، داعيًا المسؤولين الأمريكيين إلى التصدي لخطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين، ومؤكدًا أن تصاعد مثل هذه الاعتداءات يثير مخاوف متزايدة داخل الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة.

وتأتي الحادثة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من جرائم الكراهية ذات الدوافع الدينية والعرقية في الولايات المتحدة، وسط دعوات من منظمات حقوقية إلى تعزيز حماية الأقليات الدينية ومواجهة خطاب التحريض والتطرف، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفقًا للقانون.
 

شرطة ولاية يوتا طعن عامل مسلم مركز فالي فير مول التجاري ويست فالي سيتي قتل المسلمين

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