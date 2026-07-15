دان آدم: «بُصلي يا حسام» قِيلت لتهدئة توتره وليس للسيطرة عليه | فيديو

قالت دان أدم زوجة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إنّ عبارة «بُصلي يا حسام» جرى تفسيرها بصورة خاطئة، موضحة أنها جاءت فقط بعدما شعرت بأن السؤال الذي وجهته إليه تسبب في توتره أثناء اللقاء التليفزيوني: «من السؤال، لأن أنا سألت سؤال قلت له كذا، فقلت له طب خلاص بصلي أنا وإنت بتكلمني، لكن مش إن أنا بقوله بصلي عشان أسيطر عليه، ولا أنا أصلاً الشخصية دي خالص، يعني أنا مش الشخصية دي خالص حتى باين من صوتي».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها لم تكن تقصد إطلاقاً فرض أي سيطرة على زوجها، وإنما كانت تحاول تهدئة الموقف واستكمال الحديث بصورة طبيعية.

وتابعت، أن كثيراً من الاتهامات التي وُجهت إليها دفعتها لتوضيح أمور لم تكن ترغب في الحديث عنها من قبل، مشيرة إلى أن ظهور الزوجة السابقة لحسام حسن في أحد البرامج جعل بعض الناس يعتقدون أنها لا تزال زوجته الحالية، وهو أمر قالت إنه غير صحيح.

وأوضحت: «العلاقة منتهية من قبلي، يعني حسام كان خاطب قبلي حد مرتبط بيه وما حصلش نصيب واتجوزني. هل بقى الراجل المفروض لما ينفصل ما يتجوزش تاني؟». كما أكدت أن حسام حسن منفصل عن زوجته السابقة منذ 11 عاماً، مطالبة الجميع بعدم تأليف روايات غير صحيحة، وقالت: «لا طلقها طبعاً، ما تألفوش، اتأكدوا من مصادركم».

وشددت دان آدم على أنها زوجة حسام حسن منذ 11 عاماً، مؤكدة أنها لم تكن لتنتظر كل هذه السنوات حتى تعلن حقيقة وضعها، وقالت إنها لم تكن تسعى للظهور أو إثارة الجدل، خاصة أن الفيديو الذي أثار الأزمة كان عبارة عن مكالمة عفوية وجهت خلالها الكاميرا نحو حسام حسن لإبراز الجانب الإنساني منه، مؤكدة أن الهجوم الذي تعرضت له تجاوز حدود المنطق، وهو ما اضطرها إلى كشف هذه التفاصيل لأول مرة.

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